El DOJ advierte de que los archivos de Epstein recién publicados contienen afirmaciones "infundadas y falsas" sobre Trump

Publicado por Greg Piper - Just The News 23 de diciembre, 2025

El Departamento de Justicia hizo público el octavo conjunto de documentos relacionados con el fallecido agresor sexual convicto Jeffrey Epstein durante la noche, haciendo hincapié en una publicación en las redes sociales a las 7:28 am que hay que tomarlos con mucha cautela mientras los medios tradicionales promocionan las revelaciones más salaces.

Incluidas entre las casi 30.000 páginas adicionales hay "afirmaciones falsas y sensacionalistas hechas contra el presidente Trump que fueron enviadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", dijo el DOJ.

"Para ser claros: las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran una pizca de credibilidad, ciertamente ya habrían sido armadas contra el presidente Trump", dijo el departamento.

"Sin embargo, por nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el DOJ está liberando estos documentos con las protecciones legalmente requeridas para las víctimas de Epstein".

La nueva entrega incluye una "revisión posterior a la acción" de la sospechosa muerte de Epstein en prisión mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, que describía una "ruptura significativa en las prácticas correccionales básicas y la comunicación dentro de la institución", según USA Today.

Un correo electrónico del 8 de enero de 2020 de un fiscal adjunto redactado del Distrito Sur de Nueva York advierte a un colega, en aras del "conocimiento de la situación", de que los registros de vuelo que recibieron muestran que Trump había viajado en el jet privado de Epstein "muchas más veces de las que se ha informado previamente (o de las que teníamos conocimiento)", según CNN.

En ellos aparece Trump como pasajero en "al menos ocho vuelos entre 1993 y 1996", cuatro de ellos con la co-conspiradora Ghislaine Maxwell y uno de ellos sólo con Trump y Epstein, pero entre los pasajeros de otros vuelos figuraban su entonces esposa Marla Maples y sus hijos Tiffany y Eric, dice el correo electrónico.

Otro correo electrónico del 14 de junio de 2021, de alguien "ayudando con la revisión de la capacidad de respuesta para WBTW" dice que el iPhone del ex asesor de Trump Steve Bannon tiene "una imagen de Trump y Ghislaine Maxwell". El teléfono estaba siendo revisado "en Cellebrite", una empresa de inteligencia digital que ayuda a gobiernos y fuerzas de seguridad a extraer y analizar datos para investigaciones.

"Los documentos contenían cientos de referencias al presidente Trump", según una búsqueda del New York Times de los registros, dijo el periódico. "La mayoría de las referencias eran menciones en informes de medios de comunicación u otro material que se había incluido en los archivos, pero algunas se centraban en el presidente".

