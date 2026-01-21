Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, testificará ante el Congreso el 9 de febrero

Publicado por Víctor Mendoza 21 de enero, 2026

Ghislaine Maxwell, la cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein, testificará el 9 de febrero ante un comité del Congreso que investiga el caso. El anuncio fue hecho este miércoles por el presidente de ese panel.

Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, ejercerá su derecho a guardar silencio, añadió el legislador republicano James Comer, líder del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, citando a sus abogados.

La información se conoció mientras que un comité de la Cámara de Representantes prevé votar este miércoles si inicia un procedimiento por desacato al Congreso contra Bill y Hillary Clinton por su negativa a declarar ante la investigación sobre el delincuente sexual.

El Comité de Supervisión de la Cámara baja tiene en consideración dos resoluciones que acusan al expresidente y a la exsecretaria de Estado demócratas de desobedecer hace una semana citaciones para comparecer en persona ante los investigadores.

De aprobarse, las medidas pasarían al pleno de la Cámara de Representantes, también de mayoría republicana, que decidiría si cita formalmente por desacato a los Clinton y los remite al Departamento de Justicia para una posible persecución penal.

Los legisladores examinan cómo las autoridades gestionaron investigaciones anteriores sobre Epstein, cuya muerte en 2019 en prisión, mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual, fue considerada un suicidio.