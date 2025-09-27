Demócratas publican documentos de Epstein que mencionan a Elon Musk, Steve Bannon y Peter Thiel

Publicado por Sabrina Martin 26 de septiembre, 2025

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó este viernes un nuevo lote de documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Entre ellos se encuentran copias de agendas diarias en las que aparecen nombres como Elon Musk, Peter Thiel y Steve Bannon.

Según las notas incluidas en los cronogramas, Musk fue citado en diciembre de 2014 en un recordatorio sobre un posible viaje a una “isla” —en ese entonces, Epstein era propietario de una isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos—. Thiel aparece señalado en 2017 en un almuerzo con el financiero, mientras que Bannon figura en un desayuno registrado en 2019, pocos meses antes de la muerte de Epstein. Ninguno de los documentos atribuye acusaciones ni conductas delictivas a estas figuras.

Demócratas destacan los vínculos

La portavoz del Comité de Supervisión Demócrata, Sara Guerrero, afirmó que Epstein mantenía contacto con “hombres poderosos y ricos” y aseguró que cada documento aporta información para buscar justicia para las víctimas. El lote incluye 8.544 registros que abarcan agendas, manifiestos de vuelos de 1990 a 2019, registros telefónicos de 2002 a 2005 y documentos financieros.

Republicanos denuncian manipulación

Los republicanos señalaron que no fueron notificados antes de la publicación del material y acusaron a sus colegas demócratas de difundir de manera selectiva los archivos, mientras retienen otros que podrían implicar a funcionarios de su propio partido. Un portavoz republicano sostuvo que la información divulgada no es nueva y que se ocultan deliberadamente documentos relevantes. Añadió que planean publicar calendarios completos, registros de llamadas y libros contables del patrimonio de Epstein una vez que se proteja la identidad de las víctimas.