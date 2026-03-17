El Comité de Supervisión de la Cámara cita a la fiscal general Pam Bondi por el manejo del caso Epstein

Publicado por Sabrina Martin 17 de marzo, 2026

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes emitió una citación formal para obligar a la fiscal general de Estados Unidos,Pam Bondi, a comparecer en una declaración como parte de una investigación legislativa sobre la gestión del Departamento de Justicia en el caso de Jeffrey Epstein.

La citación fue emitida por el presidente del comité, el congresista republicano James Comer. Según la comunicación que acompaña la orden, el panel busca examinar una posible mala gestión de la investigación federal relacionada con Epstein y su asociada, Ghislaine Maxwell.

Bondi deberá comparecer para una declaración el próximo 14 de abril.

Preguntas sobre archivos e investigación federal

En su carta, Comer señaló que el comité mantiene interrogantes sobre cómo el Departamento de Justicia ha manejado la investigación de Epstein y sus asociados, así como sobre el cumplimiento de la denominada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

El legislador afirmó además que la fiscal general es “directamente responsable” de supervisar la revisión y publicación de los documentos federales relacionados con el caso.

Comer también recordó que el Comité de Supervisión cuenta con amplias facultades para investigar asuntos vinculados al funcionamiento del Gobierno federal, incluida la posibilidad de exigir testimonios y documentación.

El Departamento de Justicia cuestiona la citación

Un portavoz del Departamento de Justicia calificó la citación como “completamente innecesaria”. Según el funcionario, los legisladores ya habían sido invitados a revisar los archivos sin censura directamente en las instalaciones del departamento.

La dependencia también indicó que Bondi y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, ofrecieron proporcionar una sesión informativa privada a los miembros del comité el miércoles para abordar el tema.

De acuerdo con el portavoz, la fiscal general ha mantenido llamadas y reuniones con legisladores para discutir la legislación relacionada con la transparencia de los archivos Epstein y continúa disponible para proporcionar información a los responsables políticos.