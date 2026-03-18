Suspenden a pastora en Misuri por vínculos laborales previos con Jeffrey Epstein

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de marzo, 2026

Una pastora de Misuri fue puesta en licencia el pasado jueves luego de que funcionarios de la iglesia descubrieran que previamente había trabajado para y administrado propiedades vinculadas al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El obispo Robert Farr, de la Conferencia de Missouri de la United Methodist Church, suspendió a la reverenda Stephanie L. Remington mientras la oficina episcopal lleva a cabo una revisión. Según reportaron varios medios, Remington se desempeñó como asistente administrativa de Epstein y supervisó brevemente las operaciones en su isla privada, Little Saint James, entre agosto de 2018 y mayo de 2019. Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual y murió al mes siguiente en prisión, en lo que las autoridades determinaron como un suicidio.

Antes de trabajar para Epstein, Remington desempeñó múltiples funciones pastorales en Missouri entre 2001 y 2018, incluyendo cargos en iglesias del área de Kansas City. Funcionarios de la iglesia indicaron que se encontraron discrepancias en su historial laboral reportado. Según la conferencia, Remington había declarado en informes anuales que trabajaba en el ministerio de extensión a través del Wesley Theological Seminary durante el mismo período en que estaba empleada por Epstein, y continuó listando esa afiliación incluso hasta 2025.

En declaraciones al medio United Methodist News, Remington aseguró que, si bien no presenció ningún abuso durante su tiempo en la isla, sí estaba al tanto del historial criminal de Epstein cuando aceptó el puesto. “Nunca vi nada. Lo conocí durante los últimos nueve meses de su vida, mucho después de que cumpliera condena por las cosas de las que fue acusado”, explicó.

Su nombre apareció posteriormente en aproximadamente 1.800 documentos incluidos en los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia, muchos de los cuales hacen referencia a tareas administrativas rutinarias y operaciones diarias, según el informe. Las autoridades no han acusado a Remington de ningún delito, y los funcionarios de la iglesia enfatizaron que su suspensión es temporal, fijada en 90 días mientras se lleva a cabo la revisión.