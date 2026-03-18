Nvidia relanza la venta de chips de IA en China tras meses de trabas y restricciones entre EEUU y el gigante asiático

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de marzo, 2026

La empresa tecnológica Nvidia, una de las más importantes de la industria de computación e inteligencia artificial, anunció que ha reiniciado la producción de sus procesadores H200 con el objetivo de retomar la venta en China, un mercado estratégico para la industria de la IA. La decisión refleja un posible cambio en el escenario comercial de la compañía, tras meses de restricciones, incertidumbre y tensiones entre Estados Unidos y el gigante asiático.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, señaló que la empresa ya cuenta con autorizaciones para vender a múltiples clientes en China y que incluso ha comenzado a recibir órdenes de compra. Según explicó, la cadena de suministro está volviendo a activarse para responder a una demanda que ha mostrado señales de fortalecimiento en las últimas semanas.

El contexto en el que se da este movimiento es complejo. Durante 2025, el Gobierno estadounidense impuso límites a la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial hacia China, lo que obligó a Nvidia a adaptar su estrategia. En ese proceso, la compañía desarrolló modelos específicos para ese mercado, como el H20, aunque este producto enfrentó dificultades tanto regulatorias como comerciales y su producción fue finalmente suspendida.

Más adelante, las autoridades estadounidenses habilitaron la venta del procesador H200 en China, bajo ciertas condiciones, entre ellas la obligación de compartir una parte de los ingresos. Aunque este chip no es el más avanzado de Nvidia, sigue siendo relevante para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

Por el lado chino, también hubo señales contradictorias. En un primer momento, las autoridades desalentaron la compra de algunos productos extranjeros, pero tras gestiones recientes, el panorama parece haber mejorado, permitiendo reactivar las operaciones de Nvidia en ese mercado.

A pesar de estos avances, la compañía aún no ha generado ingresos significativos por la venta del H200 en China. Sin embargo, el potencial sigue siendo alto, ya que el mercado chino de chips de inteligencia artificial podría alcanzar decenas de miles de millones de dólares al año.

En paralelo, Nvidia anunció medidas dirigidas a sus inversores, como el uso de parte de su flujo de caja para recompras de acciones. Sin embargo, estas novedades no lograron impulsar el valor de sus acciones, que cerraron la jornada con una leve caída.