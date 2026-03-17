Misión Génesis: el DOE anuncia 293 millones de dólares para innovación científica a través de la IA

Publicado por Williams Perdomo 17 de marzo, 2026

El Departamento de Energía anunció este martes un financiamiento para avanzar en los esfuerzos de la Misión Génesis para abordar los desafíos más complejos de ciencia y tecnología del país. Esto incluye una Solicitud de Aplicación (RFA) por 293 millones de dólares, titulada: La Misión Génesis: Transformando la Ciencia y la Energía con IA.

El departamento detalló que a través de esta solicitud, el DOE invita a equipos interdisciplinarios a aprovechar modelos y marcos innovadores de inteligencia artificial (IA) para enfrentar más de 20 desafíos nacionales que abarcan manufactura avanzada, biotecnología, materiales críticos, energía nuclear y ciencia de la información cuántica.

"La Misión Génesis ha captado la imaginación de nuestras comunidades científicas e ingenieriles para abordar los desafíos nacionales en la era de la IA", dijo Darío Gil, subsecretario de Ciencia y Director de la Misión Génesis.

La Misión Génesis Es una iniciativa nacional para construir la plataforma científica más poderosa del mundo con el fin de acelerar los descubrimientos científicos, fortalecer la seguridad nacional e impulsar la innovación energética.

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​"La Misión Génesis creará una plataforma nacional de descubrimiento que unirá las supercomputadoras más potentes del mundo, sistemas de IA y tecnologías cuánticas emergentes con los instrumentos científicos más avanzados del país. Juntos, formarán una infraestructura integrada para la exploración científica: una red inteligente capaz de detectar, simular y comprender la naturaleza a todas las escalas. Al conectar estos sistemas, la Misión Génesis transformará la forma en que se hace ciencia", explicó su página web.

En ese sentido sostuvo que con las inversiones lo que se pretende es conseguir ideas revolucionarias y colaboraciones novedosas que aprovechen el poder científico de los laboratorios nacionales, el sector privado, universidades y filantropías científicas.

El departamento explicó que el proyecto está abierto a equipos interdisciplinarios de los Laboratorios Nacionales del DOE, la industria de Estados Unidos y el ámbito académico.

"Las asignaciones de Fase I oscilarán entre $500.000 y $750.000 y apoyarán un período de proyecto de nueve meses. Las de Fase II oscilarán entre $6 millones y $15 millones durante un período de proyecto de tres años. Los equipos pueden postularse directamente a cualquiera de las fases en el año fiscal 2026, y los equipos exitosos de Fase I serán elegibles para competir por premios mayores de Fase II en ciclos futuros", sostuvo el departamento.