Trump presiona a Díaz-Canel para que deje el poder en Cuba y asoma que “tendrá el honor de tomar” la isla

Publicado por Sabrina Martin 16 de marzo, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos podría “tomar Cuba”, y señaló que, de ocurrir, consideraría un “honor” encabezar esa acción, al referirse a la situación actual de la isla y a las posibles medidas de Washington frente al régimen cubano.

Durante un intercambio con periodistas, el mandatario sostuvo que la nación caribeña atraviesa un momento de debilidad y planteó distintos escenarios sobre lo que, según dijo, podría ocurrir con respecto a Cuba.

“Creo que tendré el honor de tomar Cuba (...) “Ya sea que la libere o la tome, puedo hacer lo que quiera con ella”, afirmó.

La declaración surgió cuando se le preguntó si Cuba podría convertirse en un nuevo escenario de acción internacional, en una comparación con otros casos como Irán o Venezuela. Trump respondió que no podía plantearlo exactamente en esos términos, aunque señaló que el país “les está hablando” y lo describió como una “nación fallida”.

Trump describe a Cuba como una nación debilitada

En sus declaraciones, el presidente también afirmó que Cuba es actualmente “una nación muy debilitada”. Señaló que, en su opinión, el país ha estado gobernado durante décadas por líderes violentos.

Trump mencionó específicamente al fallecido dictador cubano Fidel Castro y a su hermano Raúl Castro, quienes encabezaron el régimen de la isla durante largos periodos. Según el mandatario estadounidense, ambos ejercieron el poder mediante la violencia.

“Así es como gobernaban”, afirmó Trump, añadiendo que el sistema político cubano se sostuvo durante años a través de ese tipo de liderazgo.

Referencias a exiliados cubanos en Estados Unidos la comunidad cubanoestadounidense, particularmente en Florida. Afirmó conocer a muchas personas de origen cubano que, según dijo, fueron maltratadas en su país antes de establecerse en Estados Unidos y luego prosperaron.

Como ejemplo, relató el caso de un conocido suyo que comenzó “de cero” y terminó convirtiéndose en el mayor propietario de estaciones de servicio del país. También mencionó a la familia Fanjul, vinculada al negocio del azúcar, y señaló que muchos estadounidenses de origen cubano expresan el deseo de regresar a la isla.

Trump también dedicó parte de sus comentarios a, particularmente en Florida. Afirmó conocer a muchas personas de origen cubano que, según dijo, fueron maltratadas en su país antes de establecerse en Estados Unidos y luego prosperaron.Como ejemplo, relató el caso de un conocido suyo que comenzó “de cero” y terminó convirtiéndose en el mayor propietario de estaciones de servicio del país. También mencionó a la familia Fanjul, vinculada al negocio del azúcar, y señaló que muchos estadounidenses de origen cubano expresan el deseo de regresar a la isla.

La Administración Trump habría comunicado que el presidente de Cuba “debe irse”

En medio de estas declaraciones, también se conoció que funcionarios de la Administración Trump habrían transmitido al régimen cubano que el actual presidente de la isla debe abandonar el poder. Según la información, el mensaje habría sido entregado como parte de las presiones de Washington hacia el liderazgo cubano en el contexto de la crisis política y económica que atraviesa el país.

Las conversaciones se producen mientras ambos gobiernos discuten posibles cambios económicos y políticos en Cuba, incluyendo la liberación de presos políticos y la salida de algunos funcionarios veteranos asociados con la línea histórica del gobierno comunista fundado por Fidel Castro.