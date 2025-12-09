Exgeneral venezolano advierte en una carta a Trump que Delcy y Jorge Rodríguez son los “verdaderos cerebros” del Cártel de los Soles

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de diciembre, 2025

En una explosiva carta dirigida al presidente Donald Trump, el exgeneral venezolano Clíver Alcalá Cordones —condenado en Estados Unidos a 21 años y ocho meses de prisión por colaborar con las FARC— aseguró que los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez son los “verdaderos cerebros” detrás del Cártel de los Soles y del aparato criminal que sostiene al dictador Nicolás Maduro.

La misiva, fechada el 8 de diciembre y publicada por The Dallas Express, detalla cómo Maduro utilizó al Tren de Aragua como herramienta política, enviando a sus operadores y criminales por toda la región —“incluyendo Estados Unidos”. Asimismo, menciona directamente a los hermanos Rodríguez, quienes forman parte de la cúpula del régimen.

“Con un perfil público deliberadamente bajo y calculado, son los verdaderos cerebros maquiavélicos detrás de la corporación del cartel conocido como el Cártel de los Soles”, escribió Alcalá en referencia a Delcy y Jorge Rodríguez.

La carta llega en un momento en el que Washington ha intensificado la presión diplomática, militar y legal sobre Maduro, a quien la Administración Trump acusa abiertamente de liderar una estructura de narcoterrorismo regional, el Cártel de los Soles, una organización terrorista designada, al igual que el Tren de Aragua.

Maduro bajo presión y un Caribe militarizado

El relato de Alcalá coincide con el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde la crisis de los misiles, parte de la Operación Lanza del Sur, cuyo objetivo declarado es desmantelar a las redes narcoterroristas que operan desde Venezuela, incluyendo al Cártel de los Soles y el Tren de Aragua.

Este aparato, según Alcalá, no está dirigido por Maduro ni por Diosdado Cabello, sino por Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta y figura clave en la política económica y diplomática; y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista y operador político con influencia directa en el sistema electoral.

Alcalá dijo que estos dos dirigentes constituyen “el mando real” que ha mantenido a Maduro en el poder pese a sanciones internacionales, crisis humanitaria y fragmentación interna del chavismo.

El Tren de Aragua como brazo criminal del Estado

Uno de los pasajes más importantes de la misiva reconstruye el origen carcelario del Tren de Aragua y su transformación en un actor de crimen transnacional.

“Nicolás Maduro, formado en Cuba, utilizó estos esquemas criminales de las prisiones para beneficio personal, replicando prácticas que aprendió en ese país. El gobierno de Nicolás Maduro exportó esta organización criminal a otros países, incluidos los Estados Unidos de América”, dijo Alcalá.

El exgeneral describió en la misiva que existía una coordinación directa entre líderes del Tren de Aragua y Antonio “Potro” Álvarez, un exartista que fue nombrado ministro del Deporte en su momento, enviado por el fallecido exmandatario Hugo Chávez a la prisión de Tocorón.

Según el exgeneral, la prisión fue utilizada como depósitos de armas, centros de mando y plataformas para operaciones criminales. También se coordinó la manipulación del voto carcelario para favorecer al chavismo.

Smartmatic y el fraude electoral

La carta de Alcalá también advierte sobre el uso de sistemas paralelos de votación vinculados a Smartmatic para modificar resultados electorales. Según el exgeneral, la manipulación ocurrió en lugares sin representantes de la oposición y los hermanos Rodríguez son quienes supervisaban la operación completa.

Alcalá además denunció que Venezuela usó “sistemas paralelos” y que la tecnología “puede ser manipulada”, alertando que los sistemas de esta compañía se usaron en Estados Unidos.

“Tengo conocimiento del uso de sistemas de votación Smartmatic paralelos para alterar resultados, especialmente en lugares sin representantes de partidos opositores, lo que dificulta detectar irregularidades. Esta es la misma tecnología utilizada en otros países, incluidos Estados Unidos, por la empresa Smartmatic. Los controladores de todo este sistema son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez”.

Vínculos con Irán, Hezbollah y la inteligencia cubana

Según Alcalá, el dictador Maduro mantuvo relaciones sensibles con Irán desde su época como canciller de Chávez, gestionando contactos directos con La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Hezbollah y el sistema de Inteligencia cubano.

El exgeneral aseveró que estas alianzas estratégicas consolidaron un ecosistema criminal con alcance continental, donde convergen narcotráfico, minería ilegal, propaganda, operaciones de Inteligencia y corrupción masiva.

“Influencia sobre congresistas estadounidenses”

Otro fragmento explosivo de la carta es la afirmación de que altos funcionarios chavistas presumían, mientras él seguía en el Ejército, de tener “influencia” sobre ciertos legisladores estadounidenses. Alcalá no mencionó nombres, pero aseguró haber conocido esa información durante una asignación militar en 2007.

Narcotráfico, minería ilegal y ecocidio: el Arco Minero como motor del crimen

Alcalá mencionó una relación orgánica entre el tráfico de drogas y la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, una zona donde convergen grupos criminales, entre ellos grupos terroristas colombianos como las FARC y el ELN, que se disputan rutas conocidas de tráfico ilícito de drogas, oro, diamantes y recursos raros utilizados por el régimen de Maduro como mecanismo de lavado de dinero.

Según Alcalá, el hijo de Maduro está en la coordinación de estas operaciones y el Cártel de los Soles supervisa las exportaciones ilícitas. El exgeneral dijo que está dispuesto a testificar ante autoridades estadounidenses sobre cada uno de estos puntos.

Una carta que expone directamente al New York Times

La misiva llega justo después de que el New York Times publicara un reportaje presentando a Delcy Rodríguez como una figura “moderada” capaz de liderar una transición post-Maduro.

No obstante, el testimonio de Alcalá —uno de los militares de mayor rango que se ha rebelado contra el chavismo— contradice la narrativa del NYT, que ha recibido múltiples críticas en las últimas semanas por su cobertura sobre el caso Venezuela.

Según Alcalá, Delcy está lejos de ser una moderada, siendo la principal arquitecta del sistema criminal que mantiene a Maduro en el poder.

Voceros de la oposición democrática venezolana, liderada por la Nobel de la Paz María Corina Machado, también han rechazado la idea de que Delcy sea una opción viable para una transición, denunciando su rol en la represión, la tortura y los asesinatos extrajudiciales como prueba de ello.

La advertencia de Alcalá coincide con otra carta de Hugo “El Pollo” Carvajal

La carta de Alcalá llega pocos días después de la difusión de otra misiva enviada por Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de la Inteligencia militar de Venezuela, también desde una prisión federal en Estados Unidos.

Carvajal, al igual que Alcalá, dijo en una misiva que Maduro dirige a Venezuela “como una organización criminal” y que el propio Chávez, antecesor de Maduro, organizó bandas criminales dentro y fuera de las cárceles para protegerse.

En palabras cortas, Carvajal dijo que el Tren de Aragua fue una herramienta diseñada desde el Estado venezolano y fue Maduro el que “exportó la criminalidad y el caos al extranjero”, incluyendo infiltración en Estados Unidos.

Ambos testimonios —que proceden de dos de los oficiales más poderosos del chavismo— coinciden en que el régimen de Maduro no es un Estado fallido, sino una estructura criminal en operación activa.