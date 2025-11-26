Confirman el arresto de 51 presuntos miembros del Tren de Aragua en un club nocturno de Texas

Publicado por Diane Hernández 26 de noviembre, 2025

Autoridades federales confirmaron que 51 presuntos integrantes del Tren de Aragua, la banda criminal de origen venezolano designada este año como organización terrorista extranjera por la administración Trump, fueron detenidos durante una redada realizada el 16 de noviembre en un club nocturno clandestino en San Antonio.

La información fue divulgada esta semana por el South Texas Homeland Security Task Force (HSTF), un grupo de trabajo integrado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según su informe, el operativo permitió detener a 143 personas, todas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De ellas, 51 fueron identificadas como miembros confirmados del Tren de Aragua.

Un operativo motivado por alerta de actividad criminal

La redada se llevó a cabo en un establecimiento improvisado ubicado en el 5939 de San Pedro Avenue, señalado por las autoridades como un punto de reunión frecuente de individuos presuntamente vinculados a la organización criminal.

De acuerdo con el HSTF, en la zona se venían reportando actividades ilícitas, entre ellas: distribución de narcóticos, posesión ilegal de armas, lavado de dinero y posibles casos de trata de personas.

Durante el operativo se incautaron tres armas de fuego, cocaína y más de 35.000 dólares en efectivo, indicó el grupo de trabajo.

Nacionalidades y antecedentes

El HSTF informó que 25 de los arrestados tenían antecedentes penales en Estados Unidos, incluyendo 13 delitos graves y 12 menores, y compartió algunos de los nombres y fotografías:

​Jeison Javier Pérez, presunto miembro de la pandilla Tren de Aragua de origen venezolano que ingresó a Estados Unidos durante la administración Biden y fue condenado por robo.

​Yoibert Geraldo Caldera Pulido, presunto miembro de la pandilla Tren de Aragua de Venezuela. Su historial criminal incluye un arresto por robo.

​Brayann Ibraynn Morales-Rodríguez, un inmigrante ilegal criminal previamente deportado y presunto miembro de la pandilla Tren de Aragua de Venezuela que ingresó a los EE. UU. durante la administración Biden y fue arrestado por entrada ilegal.

​Willy Yoel Arteaga-Tabares, presunto miembro de la pandilla Tren de Argua de Venezuela que ingresó a Estados Unidos durante la administración Biden el 7 de enero de 2025 o alrededor de esa fecha.

​Roiberth Jesús Campos Durán, presunto miembro de la pandilla Tren de Aragua de Venezuela que ingresó a Estados Unidos durante la administración Biden el 7 de junio de 2023.

​Yormary Paola Aguilar Fuentes, una extranjera ilegal criminal de Venezuela que ingresó a los EE. UU. durante la administración de Biden y fue condenada por conspiración para cometer agresión agravada con un arma.

​Marcelo Gómez-González, un inmigrante ilegal criminal de México y previamente deportado TRES VECES durante la administración Trump, condenado por tráfico de extranjeros. Entre los 143 detenidos había personas de varias nacionalidades: ​98 venezolanos, además de ciudadanos de Honduras, México, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Perú, Guatemala y El Salvador.

Una operación de alto perfil

El Tren de Aragua, que se ha expandido en varios países de la región, ha sido objeto de creciente atención de las autoridades estadounidenses por su presunta participación en delitos violentos y actividades criminales transnacionales. La reciente designación como organización terrorista ha disparado operativos de mayor alcance y coordinación federal.

El HSTF indicó que la investigación continúa y que se prevén nuevas acciones en coordinación con agencias locales y estatales.