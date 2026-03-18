La Casa Blanca presiona a los demócratas con una nueva oferta para terminar con el cierre del DHS

Publicado por Joaquín Núñez 17 de marzo, 2026

La Casa Blanca envió una nueva propuesta a los demócratas para terminar con el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La contraoferta de la Administración Trump incluye una mayor transparencia durante los procedimientos y operativos. Para que el DHS vuelva a funcionar con normalidad, se necesitan 60 votos en el Senado, por lo que al menos siete demócratas deberían acompañar la propuesta republicana.

El DHS cerró a mediados de febrero, producto del acuerdo entre demócratas y republicanos para evitar el cierre de Gobierno a mediados de enero, el cual sólo financiaba a esta agencia por 15 días. Cumplido el plazo, y en medio de la polémica por el fallecimiento del Alex Pretti durante un operativo de inmigración en Minnesota, los demócratas del Senado se negaron a votar en favor del financiamiento.

Desde entonces, las repercusiones del cierre se han extendido en todo el país. La consecuencia más visible para los estadounidenses son las largas filas en los aeropuertos, producto de la falta de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Producto del cierre, a los agentes se les exige trabajar sin remuneración, por lo que muchos renuncian o se ausentan. El cuello de botella generando por la falta de persona ha provocado esperas más largas de las habituales para los usuarios.

En este contexto, la Casa Blanca les envió a los demócratas del Senado una nueva oferta para terminar con el cierre. La nueva propuesta de la Administración Trump incluye medidas como la expansión del uso de cámaras corporales, mayores restricciones a operativos en “lugares sensibles” (por ejemplo escuelas, iglesias, hospitales), más supervisión de centros de detención y la obligación de identificación visible para agentes no encubiertos. A su vez, reafirma la intención de no deportar ciudadanos estadounidenses y actualiza ciertas prácticas operativas para los agentes de inmigración.

Según un funcionario de la Casa Blanca que habló de forma anónima con los periodistas, la oferta es "razonable" y "seria". "Es el resultado del trabajo realizado desde que comenzó el cierre del Gobierno", añadió.