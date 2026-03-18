John Roberts, presidente de la Corte Suprema: "La hostilidad personal contra los jueces es peligrosa y debe cesar"

Publicado por Santiago Ospital 18 de marzo, 2026

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (SCOTUS), John Roberts, pidió poner fin a las críticas personales contra los jueces. Aunque no nombró ningún caso específico ni dio nombres propios, sus palabras se producen tan solo días después de que Donald Trump arremetiera contra el Tribunal Supremo y los "jueces políticos".

Roberts aseguró durante un evento en la Universidad Rice de Houston que las críticas a los fallos podían "ser muy saludables", porque "no creemos que somos perfectos, en absoluto". "El problema a veces radica en que las críticas pueden pasar de centrarse en el análisis jurídico a las personalidades", añadió.

"Se observan desde todas partes.. no solo desde una perspectiva política concreta", dijo también durante la charla del martes. "Se dirigen cada vez más hacia lo personal, lo cual, francamente, puede ser bastante peligroso", sostuvo antes de zanjar: "La hostilidad personal contra los jueces es peligrosa y debe cesar".

No es la primera vez que Roberts advierte contra los reproches a los jueces. El año pasado salió en defensa de un juez federal al que Trump había pedido remover, asegurando que "el juicio político no es una respuesta apropiada a la discrepancia sobre una decisión judicial". "El proceso de apelación habitual existe para ese fin", agregó en un caso inusual de intervención del presidente del SCOTUS.

Además, en su reporte final de 2024 escribió que "en una democracia —especialmente en una como la nuestra, con sólidas protecciones de la Primera Enmienda— la crítica es inherente al sistema. Puede ser saludable". En aquel texto también identificó cuatro tipos de actividades "ilegítimas" contra los togados: violencia, intimidación, desinformación y amenazas de desafiar sentencias dictadas legalmente.

Cuatro años antes había condenado las palabras del senador Chuck Schumer contra dos magistrados del supremo, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, en el contexto de un caso sobre el acceso a la píldora abortiva. "Has desatado una tormenta y pagarán las consecuencias", dijo el demócrata, "no sabrán lo que les espera si siguen adelante con estas terribles decisiones". Ese mismo año, en su reporte final, Roberts habló de un "aumento significativo" de la violencia contra los distintos estratos judiciales.

Trump contra SCOTUS: "Una organización política instrumentalizada e injusta"

El presidente dedicó varias palabras a la Corte Suprema esta semana en dos publicaciones críticas con la Justicia. Sobre todo, protestó su fallo contra los aranceles de la Administración, "la decisión que más me importó".

Trump salvó de sus críticas a los conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron a favor de mantener los aranceles. Tras agradecerles su "sabiduría y valentía", escribió que habían comprendido que otros países no debían "ser compensados ni premiados por las décadas de daño que han causado a los Estados Unidos".

Aunque no los nombró explícitamente, sus reproches, por tanto, se habrían dirigido a los seis jueces que conformaron la mayoría: el propio John Roberts, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

"Nuestro país fue innecesariamente saqueado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se ha convertido en poco más que una organización política injusta y manipulada", aseguró. "¡Lo triste es que solo empeorarán!".

"Esta corte, completamente inepta y vergonzosa, no es lo que nuestros maravillosos fundadores pretendían que fuera... Están perjudicando a nuestro país y seguirán haciéndolo. Como presidente, lo único que puedo hacer es denunciar su mala conducta. Esta declaración sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos solo me acarreará problemas en el futuro, pero siento que es mi obligación decir la verdad", publicó también.