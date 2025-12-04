El exjefe de espionaje del chavismo le revela a Trump la maquinaria criminal de Maduro para dañar a Estados Unidos

Publicado por Virginia Martínez 3 de diciembre, 2025

Hugo “El Pollo” Carvajal, antiguo director de Inteligencia Militar de Venezuela, entregó este miércoles al presidente Donald Trump una declaración escrita en la que detalla cómo operó durante dos décadas la estructura criminal a la que perteneció dentro del régimen chavista.

El documento, compartido con The Dallas Express, representa la descripción más extensa realizada por un exalto mando del chavismo sobre el funcionamiento del llamado Cártel de los Soles, su cooperación con actores internacionales y sus operaciones dirigidas contra Estados Unidos.

Carvajal, extraditado desde España en 2022 y ya declarado culpable en EEUU por conspiración narcoterrorista, asegura que su propósito actual es “expiar” y colaborar plenamente con las autoridades federales. Afirma que está preparado para entregar información sobre cómo el régimen venezolano habría utilizado drogas, redes criminales y relaciones con servicios de inteligencia extranjeros para sostenerse en el poder, así como sobre intermediarios, dentro y fuera de Estados Unidos, que habrían facilitado esas operaciones. Las acusaciones que formula no han sido verificadas por fuentes independientes.

Carvajal describe al régimen venezolano como una “organización narcoterrorista”

En su carta dirigida al presidente Trump, Carvajal sostiene que el aparato estatal venezolano evolucionó hacia una estructura dedicada a emplear la cocaína “como arma contra Estados Unidos”. Explica que el régimen habría diseñado rutas para introducir toneladas de droga en ciudades estadounidenses y que esta estrategia habría sido concebida en coordinación con el régimen cubano y ejecutada junto con las FARC, el ELN y agentes de Hezbolá.

Infiltración, espionaje y cooperación con Rusia y Cuba

El exjefe de inteligencia afirma que existieron acuerdos operativos con servicios de inteligencia rusos, cubanos y chinos. Sostiene que agentes rusos propusieron intervenir cables submarinos que conectan América del Sur con Estados Unidos, mientras que Cuba habría dirigido redes de espionaje infiltradas en instalaciones militares estadounidenses de la costa Este.

Carvajal asegura: “Durante veinte años, el régimen venezolano envió espías a su país; muchos siguen ahí, algunos disfrazados de miembros de la oposición”. Afirmó también que la inteligencia cubana le mostró cómo operaban dentro de bases navales estadounidenses y afirmó que ciertos individuos enviados “hoy son políticos de carrera”.

Igualmente, sostiene que diplomáticos y funcionarios estadounidenses habrían recibido pagos para facilitar la permanencia de Chávez y Maduro en el poder. Estas acusaciones no han sido corroboradas por terceros.

Exportación del Tren de Aragua y uso de bandas criminales

Otro tramo de su declaración describe cómo el régimen habría organizado y entrenado estructuras delictivas para reforzar el control interno, destacando el papel del Tren de Aragua, una de las bandas más expansivas de la región.

Según Carvajal, estos grupos fueron fortalecidos en Venezuela y posteriormente incentivados a operar en el exterior, incluida Estados Unidos, aprovechando un contexto migratorio favorable. Asegura que sus miembros recibieron órdenes de continuar delinquiendo para financiar operaciones externas

Smartmatic y la exportación de tecnología electoral

Carvajal también dedica un apartado a Smartmatic, empresa fundada por venezolanos y utilizada históricamente en procesos electorales dentro y fuera del país. Asegura —desde su experiencia en el aparato electoral chavista— que el sistema “puede ser alterado” y afirma que fue concebido como herramienta para asegurar el control del poder en Venezuela antes de expandirse internacionalmente.

Carvajal escribe que la tecnología “fue luego exportada al extranjero, incluido Estados Unidos”. “Los agentes del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación dentro de su país. No afirmo que todas las elecciones sean robadas, pero afirmo con certeza que las elecciones pueden ser manipuladas con el software, y se ha utilizado para ello”, afirmó.

La carta llega en medio de un aumento de presión de Washington sobre Maduro

La entrega de este documento se produce cuando la Administración Trump ha aumentado sus acciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico asociadas al régimen venezolano. El presidente ha señalado que evalúa medidas adicionales dentro de Venezuela y expresó recientemente su convicción de que Nicolás Maduro “dejará el poder”.

En su carta, Carvajal respalda abiertamente la estrategia de la Casa Blanca y concluye: “El régimen al que serví no solo es hostil; está en guerra con ustedes, utilizando las drogas, las pandillas, el espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas”.