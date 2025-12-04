María Corina Machado: "El presidente Trump es un campeón en la lucha por la libertad venezolana"

Publicado por Víctor Mendoza 4 de diciembre, 2025

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, escribió un artículo de opinión en el New York Post en el que destacó que, a su juicio, el presidente Donald Trump "es un campeón en la lucha por la libertad venezolana".

En la columna de opinión, Machado explicó que su país está tomado por lo que calificó como un cártel criminal y sostuvo que su alcance se extiende hasta Estados Unidos. En ese sentido, Machado resaltó que cualquier persona que crea que se trata de otro régimen autoritario "está peligrosamente equivocada".

"Se trata de un crimen organizado en el poder, armado y financiado por los enemigos de Estados Unidos. En todo el hemisferio, los grupos narcoterroristas y los dictadores que los protegen están luchando por un mayor control", resaltó Machado en el artículo publicado en el diario neoyorquino.

Machado recordó que Venezuela era uno de los países más prósperos del mundo con "una democracia orgullosa y estable que acogió a millones de personas que huían de la guerra y la miseria":

"Todo eso se hizo añicos cuando el Cartel de los Soles secuestró el estado hace casi 27 años. Sus jefes —Nicolás Maduro y su círculo íntimo— están acusados de crímenes contra la humanidad y otras graves atrocidades. Gobiernan el país de la misma manera que los mafiosos controlan el territorio: mediante el miedo, la tortura y la destrucción sistemática de los pilares democráticos de la nación.", explicó Machado.

"Vendieron nuestra soberanía a socios extranjeros: la Cuba de Castro, las guerrillas colombianas, Irán, Rusia… y recibieron miles de millones de dólares en financiación de China", añadió la líder opositora.

"Han cedido territorio venezolano a organizaciones terroristas y a agentes de Irán"

La opositora, que llevó a la victoria -desconocida por el régimen- de Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones presidenciales, aseguró que como el régimen de Maduro no puede enfrentarse a Estados Unidos militarmente, lo ataca asimétricamente:

"Contrabandeando narcóticos a barrios estadounidenses, difundiendo desinformación para dividir a los estadounidenses, pagando a grupos de presión para distorsionar la política estadounidense, respaldando regímenes hostiles y desatando grupos criminales como el Tren de Aragua en toda la región", dijo Machado.

"También han cedido territorio venezolano a organizaciones terroristas y a agentes de Irán, dando a los adversarios de Estados Unidos un refugio seguro a pocas horas de las costas estadounidenses. Esta red ya está desestabilizando ciudades y democracias en toda América Latina y su alcance se está expandiendo hacia el norte. El presidente Donald Trump entiende esta amenaza por lo que es", escribió Machado.

"Debemos terminar lo que empezamos, juntos"

Finalmente, Machado resaltó la política del presidente Trump sobre Venezuela. Destacó el despliegue estadounidense en el Caribe. Además, señaló que los venezolanos esperan la llegada de la libertad para convertir a su país en la "potencia energética de las Américas, un aliado estratégico en el desmantelamiento de las redes narcoterroristas y una frontera extraordinaria para la inversión estadounidense en energía, infraestructura, tecnología y agricultura".

"Y en el momento en que llegue la libertad, cientos de miles de venezolanos comenzarán a regresar a casa, aliviando la presión en toda la región y restaurando la dignidad de nuestras familias", dijo Machado en el artículo de opinión.

"Una Venezuela libre fortalece a Estados Unidos, protege al hemisferio y nos hace a todos más seguros, más fuertes y más prósperos. Los venezolanos ya han hecho lo imposible. Ahora debemos terminar lo que empezamos, juntos", finalizó la opositora.