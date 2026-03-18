El Departamento de Estado aumenta las fianzas para visados ​​con el fin de combatir las permanencias ilegales en el país

Publicado por Williams Perdomo 18 de marzo, 2026

El Departamento de Estado informó de que amplió su programa de fianza de visa para que se aplique a un total de 50 países a partir del 2 de abril. Exigirá a los ciudadanos extranjeros de estos países que depositen una fianza de 15.000 dólares antes de recibir visas B1 o B2 para negocios y turismo en Estados Unidos. La fianza se devolverá a los beneficiarios de la visa que regresen a su país cumpliendo con los términos de la visa y la fianza, o que no viajen

En ese sentido, el departamento detalló que la decisión forma parte de un plan de prevención de la permanencia ilegal en Estados Unidos tras la expiración de la visa. Señaló que "el programa de fianzas para visas ya ha demostrado su eficacia para reducir drásticamente el número de beneficiarios de visas que permanecen en el país más allá del plazo permitido y se quedan ilegalmente en Estados Unidos".

De igual manera, el departamento resaltó que a casi 1.000 extranjeros se les han expedido visados en el marco de este programa, y el 97% de los viajeros con fianza han regresado a sus países de origen desde Estados Unidos a tiempo.

"Por el contrario, en el último año de mandato de Biden, más de 44.000 visitantes procedentes de los 50 países que actualmente participan en el programa Visa Bonds se quedaron más tiempo del permitido.

La medida adoptada por el Departamento de Estado el 2 de abril aplicará la política de fianza de visado a 12 naciones adicionales", resaltó el Departamento de Estado.

Las autoridades indicaron que expulsar a un extranjero que se encuentra ilegalmente en el país le cuesta al contribuyente estadounidense más de 18.000 dólares de media. Por ello, resaltaron, el Departamento de Estado está ahorrando a los contribuyentes estadounidenses hasta 800 millones de dólares al año que, de otro modo, serían necesarios para expulsar a estos extranjeros que permanecen en el país más tiempo del permitido.