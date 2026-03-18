Los republicanos retienen el Distrito 193 en Pensilvania tras la victoria de Catherine Wallen en las elecciones especiales

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de marzo, 2026

La candidata republicana Catherine Wallen se perfila como la ganadora frente al demócrata Todd Crawley en la elección especial por el Distrito 193 de la Cámara de Representantes de Pensilvania. Wallen está lista para asumir el escaño previamente ocupado por el exrepresentante estatal republicano Torren Ecker (R), quien renunció en diciembre tras ganar un cargo como juez en el Tribunal de Causas Comunes del condado de Adams. Ecker había servido en la legislatura estatal desde su primera elección en 2018.

“Esta noche, los republicanos de la Cámara lograron importantes victorias en dos escaños vacantes, demostrando el éxito de nuestro mensaje y la fortaleza de nuestros candidatos”, dijo el líder republicano de la Cámara de Pensilvania, Jesse Topper. Wallen completará el resto del mandato de Ecker hasta finales de 2026 y se presentará a la reelección en noviembre para un período completo.

El Distrito 193, que abarca partes de los condados de Cumberland y Adams, ha permanecido bajo control republicano durante décadas —desde 1972—, a pesar de cambios periódicos en sus límites como resultado de la redistribución electoral. La contienda atrajo atención debido a la estrecha mayoría de los demócratas en la Cámara estatal, aunque no se espera que la proyectada victoria de Wallen cambie el equilibrio de poder en la legislatura.

Antes de lanzar su campaña, Wallen trabajó durante ocho años en la Cámara estatal como directora de distrito de Ecker. Su trayectoria también incluye experiencia en el sector salud y actualmente dirige una pequeña granja de cabras, según detallaron varios medios.