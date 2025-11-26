Trump explica por qué quiere hablar con Maduro: “Si podemos salvar vidas, bien. Y si es por las malas, también está bien”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump explicó ante la prensa por qué quiere hablar vía telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico en EEUU y también líder de una organización terrorista designada, el Cártel de los Soles.

A bordo del Air Force One, un periodista preguntó a Trump por qué le interesa reunirse con un líder narcoterrorista, a lo que el mandatario estadounidense respondió alegando que el objetivo es “salvar vidas”.

"Señor presidente, sobre Venezuela, ¿planea usted hablar con Nicolás Maduro?", preguntó un miembro de la prensa.

“Podría hablar con él, ya veremos, pero estamos discutiendo los siguientes pasos”, replicó rápidamente el mandatario republicano.

"Estados Unidos lo designó [a Maduro] como líder de esta organización terrorista extranjera. ¿Por qué quiere hablar con él si es el líder?" —repreguntaron al presidente.

Ahí Trump aclaró su intención: "Bueno, si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”.

Luego, el reportero preguntó sobre el objetivo con respecto a Venezuela, en el marco de una potencial llamada con el dictador chavista, en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, a escasas millas de la costa venezolana.

"No voy a decirte cuál es el objetivo”, dijo Trump. “Probablemente deberías saber cuál es el objetivo, pero ellos han causado muchos problemas y han enviado a millones de personas a nuestro país”.

Posteriormente, el presidente vinculó al régimen de Maduro con el Tren de Aragua, otra organización ligada a la cúpula chavista que fue designada terrorista por EEUU, al igual que el Cártel de los Soles.

“Ellos tenían, quiero decir, probablemente fueron los mayores abusadores con el Tren de Aragua y todos los demás que enviaron: los traficantes de drogas, los capos de la droga, la gente que enviaron, los presidiarios. Abrieron sus cárceles y prisiones y los arrojaron dentro de Estados Unidos, y no estamos contentos con eso”.

En los últimos meses, la presión de Washington sobre los hombros de Maduro ha crecido incesantemente. Primero, la Casa Blanca subió la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro a $50.000.000, la más alta en la historia del país. Luego, conforme pasaron los meses, EEUU lanzó un megadespliegue militar en el Caribe con el objetivo de frenar el tráfico de drogas hacia el país, eliminando varias narcolanchas provenientes de Venezuela. Asimismo, EEUU congeló activos personales del régimen y sus cabecillas y, además, designó como organizaciones terroristas al CdS y al TdA, ambas ligadas a Maduro, su séquito y decenas de generales venezolanos.