Trump explica por qué quiere hablar con Maduro: “Si podemos salvar vidas, bien. Y si es por las malas, también está bien”

El presidente abordó una posible llamada con el dictador chavista en el Air Force One.

Una imagen de archivo editada muestra a Trump (i) y al dictador Maduro (d)

Una imagen de archivo editada muestra a Trump (i) y al dictador Maduro (d)

Emmanuel Alejandro Rondón
Publicado por
Emmanuel Alejandro Rondón

El presidente Donald Trump explicó ante la prensa por qué quiere hablar vía telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico en EEUU y también líder de una organización terrorista designada, el Cártel de los Soles.

A bordo del Air Force One, un periodista preguntó a Trump por qué le interesa reunirse con un líder narcoterrorista, a lo que el mandatario estadounidense respondió alegando que el objetivo es “salvar vidas”.

"Señor presidente, sobre Venezuela, ¿planea usted hablar con Nicolás Maduro?", preguntó un miembro de la prensa.

“Podría hablar con él, ya veremos, pero estamos discutiendo los siguientes pasos”, replicó rápidamente el mandatario republicano.

"Estados Unidos lo designó [a Maduro] como líder de esta organización terrorista extranjera. ¿Por qué quiere hablar con él si es el líder?" —repreguntaron al presidente.

Ahí Trump aclaró su intención: "Bueno, si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”.

Luego, el reportero preguntó sobre el objetivo con respecto a Venezuela, en el marco de una potencial llamada con el dictador chavista, en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, a escasas millas de la costa venezolana.

"No voy a decirte cuál es el objetivo”, dijo Trump. “Probablemente deberías saber cuál es el objetivo, pero ellos han causado muchos problemas y han enviado a millones de personas a nuestro país”.

Posteriormente, el presidente vinculó al régimen de Maduro con el Tren de Aragua, otra organización ligada a la cúpula chavista que fue designada terrorista por EEUU, al igual que el Cártel de los Soles.

“Ellos tenían, quiero decir, probablemente fueron los mayores abusadores con el Tren de Aragua y todos los demás que enviaron: los traficantes de drogas, los capos de la droga, la gente que enviaron, los presidiarios. Abrieron sus cárceles y prisiones y los arrojaron dentro de Estados Unidos, y no estamos contentos con eso”.

En los últimos meses, la presión de Washington sobre los hombros de Maduro ha crecido incesantemente. Primero, la Casa Blanca subió la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro a $50.000.000, la más alta en la historia del país. Luego, conforme pasaron los meses, EEUU lanzó un megadespliegue militar en el Caribe con el objetivo de frenar el tráfico de drogas hacia el país, eliminando varias narcolanchas provenientes de Venezuela. Asimismo, EEUU congeló activos personales del régimen y sus cabecillas y, además, designó como organizaciones terroristas al CdS y al TdA, ambas ligadas a Maduro, su séquito y decenas de generales venezolanos.

Un dictador narcoterrorista, según EEUU

Maduro no es reconocido por EEUU como un presidente legítimo tras el fraude electoral de julio de 2024, cuando el organismo electoral venezolano, que responde al chavismo, dio como ganador al dictador. Las actas electorales —es decir, las pruebas de los votos— fueron recabadas por los testigos de mesa opositores y demostraron que el candidato Edmundo González, respaldado por la líder venezolana María Corina Machado, ganó por una diferencia de más de treinta puntos. Tras las elecciones, Maduro ordenó a las fuerzas de contrainteligencia y de seguridad reprimir a los ciudadanos venezolanos y disidentes opositores, secuestrando a miles de activistas políticos a lo largo y ancho de Venezuela.

