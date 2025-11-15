El excomandante de inteligencia naval Jesús Romero sobre la Operación Lanza del Sur: “Aquí van a haber una serie de operaciones que nunca hemos visto”

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de noviembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al excomandante de inteligencia naval de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre el inicio de la Operación Lanza del Sur en el Caribe, luego del anuncio realizado por el secretario de Guerra Pete Hegseth en el marco del operativo antinarcóticos desplegado por la Administración del presidente Donald Trump para combatir a los cárteles de la droga.

Al ser preguntado sobre si la operación incluirá ataques militares en suelo venezolano, Romero contestó: “Yo estoy seguro de que aquí van a haber operaciones de las cuales nunca hemos visto, y la evidencia está frente a nuestros ojos, cuando vemos el imponente despliegue norteamericano en el teatro del Caribe, obviamente obedece a un plan y a una estrategia.”. De igual forma, Romero comentó: “Yo creo que en la doctrina norteamericana lo que tienen listo es una serie de blancos que constituyen o pudiesen constituir una amenaza para las fuerzas que están desplegadas en el Caribe. También incluyen posiblemente objetivos como el comando y control, que incluye también a los civiles que sean miembros o socios del Cártel de los Soles”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.