MAGA está con Trump: las encuestas desmienten el ruido mediático sobre una fractura por la guerra de Irán

Publicado por Carlos Dominguez 18 de marzo, 2026

En las últimas semanas, diversos medios de comunicación han insistido en que el movimiento Make America Great Again (MAGA) se encuentra fracturado por la decisión del presidente Trump de lanzar ataques aéreos y operaciones militares contra el régimen de los ayatolás en Irán.

Según un análisis del periodista Gabe Fleisher, recientemente publicado en The Free Press (TFP), la narrativa de una supuesta "rebelión" o "guerra civil" dentro del mundo MAGA está ampliamente exagerada por estos medios que repiten el mismo esquema: destacan a figuras como Tucker Carlson, Megyn Kelly, Steve Bannon y Marjorie Taylor Greene como voces anti-guerra, y usan a la activista MAGA Laura Loomer como contrapunto a favor del conflicto.

Ninguno de estos artículos que han aparecido en medios como Bloomberg, The Week, Associated Press y ABC News "incluye datos reales que demuestren si los republicanos del movimiento MAGA están tan divididos como afirman los autores".

Según encuestas de NBC, CNN y YouGov realizadas desde el inicio de la guerra, la impopularidad del conflicto con Irán proviene sobre todo de demócratas e independientes, mientras que la minoría de republicanos que se opone no pertenece al movimiento MAGA.

Apoyo y rechazo republicano a los ataques en Irán según tres encuestas Entre todos los republicanos: 77% a favor, 15% en contra (NBC); 77% a favor, 23% en contra (CNN); 76% a favor, 10% en contra (YouGov)

Entre los republicanos que no se identifican como MAGA: 54% a favor, 36% en contra (NBC); 61% a favor, 39% en contra (CNN); 63% a favor, 21% en contra (YouGov)

Entre los republicanos que sí se identifican como MAGA: 90% a favor, 5% en contra (NBC); 88% a favor, 13% en contra (CNN); 85% a favor, 5% en contra (YouGov)

YouGov ofrece los desgloses más detallados, y un grupo "dividido" 85%–5% no puede considerarse fragmentado. La escasa oposición republicana a la guerra proviene justamente de sectores no vinculados al MAGA, en contra de lo que sugieren los relatos centrados en figuras como Tucker Carlson o Steve Bannon.

Los críticos de la guerra: recién llegados, que no son MAGA

Fleisher sostiene que el tipo de republicanos al estilo de Steve Bannon —votantes que se identifican como MAGA y se oponen a la guerra— existen, pero son un grupo realmente pequeño una vez que sales del mundo de los influencers y presentadores de pódcasts. Bannon representa aproximadamente al 5% del movimiento MAGA.

Además, el estudio sugiere que los otros republicanos que se oponen a la guerra se parecen más a oyentes de Joe Rogan, quien ha descrito la guerra como "una locura", que a seguidores de Steve Bannon: critican el conflicto, pero no se identifican con MAGA. Se trata sobre todo de hombres jóvenes, recién llegados al trumpismo en 2024, que no son bannonistas y ahora muestran dudas sobre los resultados de su apuesta por Trump.

Fuerte brecha entre republicanos MAGA y no‑MAGA

MAGA equivale esencialmente a Trump y, según el autor, atribuir la poca oposición republicana a la guerra a votantes MAGA es engañoso; los datos, como recordó CNN, muestran que esa oposición no proviene de ese sector.

"Dentro del Partido Republicano existe una marcada división entre quienes se consideran parte del movimiento 'Make America Great Again' y quienes no, una división que parece estar fuertemente vinculada a la confianza en el presidente. Los republicanos MAGA tienen 30 puntos más de probabilidad que los no‑MAGA de decir que aprueban firmemente la decisión de emprender acción militar, 34 puntos más de probabilidad de afirmar que reducirá la amenaza que Irán representa para EEUU, y casi 50 puntos más de probabilidad de decir que confían plenamente en que Trump tomará las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza en Irán".

Las encuestas desmontan la fractura

En conclusión, lo que los medios han presentado como una grieta profunda en el movimiento MAGA parece ser más bien un desacuerdo marginal entre influencers y activistas de nicho, sin traducción significativa en la opinión de los votantes de base.

Las encuestas indican unidad abrumadora en apoyo a las decisiones de Trump respecto a Irán, desmintiendo la idea de una rebelión interna. El análisis de Gabe Fleisher sugiere que la supuesta división es un espejismo mediático que no resiste el escrutinio de los números reales.