Un juez federal bloquea en varios distritos escolares la ley de Arkansas que exige los Diez Mandamientos en las aulas

Publicado por Sabrina Martin 17 de marzo, 2026

Un juez federal ordenó el lunes impedir de forma permanente que varios distritos escolares de Arkansas continúen aplicando una ley estatal que obligaba a exhibir los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas.

La decisión fue emitida por el juez federal Timothy Brooks, quien determinó que la legislación —identificada como Ley 573— viola la Cláusula de Establecimiento de la Constitución y los derechos de libre ejercicio de los demandantes que presentaron la demanda.

En su opinión judicial, Brooks afirmó que el objetivo de la ley es “exhibir un texto sagrado y religioso en un lugar destacado en cada aula de escuela pública”. El magistrado agregó que colocar ese tipo de texto en cada salón tiene como consecuencia hacer proselitismo ante los estudiantes.

La decisión judicial no invalida la ley en todo el estado. El fallo se aplica únicamente a los distritos escolares que forman parte de la demanda.

La fiscalía estatal anuncia apelación

La oficina del fiscal general de Arkansas indicó que revisará la decisión y planea presentar una apelación. Un portavoz del fiscal general Tim Griffin señaló que el despacho está evaluando el fallo del tribunal.