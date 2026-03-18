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Un juez federal bloquea en varios distritos escolares la ley de Arkansas que exige los Diez Mandamientos en las aulas

La decisión judicial no invalida la legislación en todo el estado. El fallo se aplica únicamente a los distritos escolares que forman parte de la demanda.

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La BibliaGiuseppe Fama/Pacific Press / Cordon Press

Sabrina Martin
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Sabrina Martin

Un juez federal ordenó el lunes impedir de forma permanente que varios distritos escolares de Arkansas continúen aplicando una ley estatal que obligaba a exhibir los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas.

La decisión fue emitida por el juez federal Timothy Brooks, quien determinó que la legislación —identificada como Ley 573— viola la Cláusula de Establecimiento de la Constitución y los derechos de libre ejercicio de los demandantes que presentaron la demanda.

En su opinión judicial, Brooks afirmó que el objetivo de la ley es “exhibir un texto sagrado y religioso en un lugar destacado en cada aula de escuela pública”. El magistrado agregó que colocar ese tipo de texto en cada salón tiene como consecuencia hacer proselitismo ante los estudiantes.

La decisión judicial no invalida la ley en todo el estado. El fallo se aplica únicamente a los distritos escolares que forman parte de la demanda.

La fiscalía estatal anuncia apelación

La oficina del fiscal general de Arkansas indicó que revisará la decisión y planea presentar una apelación. Un portavoz del fiscal general Tim Griffin señaló que el despacho está evaluando el fallo del tribunal.

Posible choque entre tribunales federales

El caso se produce en medio de disputas legales similares en otros estados sobre la presencia de textos religiosos en escuelas públicas. Recientemente, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos confirmó una ley estatal de Luisiana que exige colocar los Diez Mandamientos en las aulas.
Arkansas, sin embargo, se encuentra bajo la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos, lo que podría dar lugar a interpretaciones legales distintas entre tribunales federales.
Si se produce una división entre los circuitos, el caso podría eventualmente llegar al Corte Suprema de Estados Unidos, un escenario que algunos defensores de la ley consideran posible.

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