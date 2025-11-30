Tucker Carlson o la cruzada conspiranoica contra Israel, "el problema más insultante" de EEUU

Publicado por Carlos Dominguez 30 de noviembre, 2025

Esta semana, Tucker Carlson participó en el pódcast The Shawn Ryan Show. La conversación entre Ryan, exmiembro de los Navy SEAL y contratista de la CIA, y Carlson se centró en lo que este considera la nefasta influencia de Israel sobre Estados Unidos, la prevalencia del engaño en los medios de comunicación, la política y la cultura, y destacó la guerra espiritual que, según él, se oculta tras ese engaño que no toma en cuenta lo que resulta beneficioso para el país.

Carlson considera que el caos cultural actual y la desintegración social son síntomas de una guerra espiritual en la que se enfrentan las fuerzas de la creación y de la destrucción. "Bueno, hay una guerra espiritual en marcha, que yo no me tomé lo suficientemente en serio. Y no se puede entender nada de lo que está pasando si no se entiende eso", declaró al principio del programa.

Tucker sostuvo que esa guerra espiritual también se evidencia en el cambio que ha experimentado el discurso político en los últimos diez años, al pasar de ser un debate sobre la mejor manera de servir al país a centrarse en temas como los beneficios de la inmigración y la ideología de género.

Otro de los temas abordados durante el programa fue la polémica entrevista que Carlson realizó hace unas semanas al agitador ultra Nick Fuentes. Tucker se negó a pedir disculpas por la controversia generada tras los comentarios antisemitas de Fuentes y afirmó que quiso entrevistarlo porque “todo el mundo habla de él”, y que, al igual que cuando entrevistó a Vladimir Putin, simplemente estaba interesado en escuchar lo que tenía que decir.

"No voy a sermonear a Putin sobre sus crímenes de guerra. Puedes leer todo lo que quieras sobre Putin. Yo quiero escuchar lo que Putin tiene que decir. Y adopté exactamente el mismo enfoque con Nick Fuentes, sabiendo que habría descontento o lo que fuera", dijo Carlson.

La polémica entrevista con Fuentes expuso las tensiones subyacentes dentro de una derecha que se ve cada día más dividida entre aquellos que ven a Israel como un aliado de los Estados Unidos y los que lo ven como un obstáculo para el movimiento America First ("America Primero").

Cuando Fuentes dijo durante la entrevista con Tucker que su misión es presentar un enfoque America First en el movimiento conservador, Carlson preguntó qué "importantes guardianes" se interponían en el camino.

"Fueron los judíos sionistas, como Dave Rubin, como Ben Shapiro, como Dennis Prager", respondió, y los acusó de controlar el "aparato mediático".

La "herejía" del sionismo cristiano

Durante la entrevista con Fuentes, Carlson criticó con dureza lo que considera la influencia que ejerce Israel sobre Estados Unidos.

El comentarista llegó a afirmar que los sionistas cristianos, entre ellos el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, el senador Ted Cruz, el expresidente George W. Bush y los exasesores principales de la Casa Blanca John Bolton y Karl Rove, están "atrapados por este virus cerebral".

"Me desagradan más que nadie", sentenció. "Es una herejía cristiana".

En la entrevista con Shawn Ryan, Carlson abundó en los señalamientos de Fuentes contra el Estado judío y aseveró que los estadounidenses han sido traicionados por quienes creían que estaban de su lado: “Israel tiene demasiada influencia en el Congreso”, añadió.

Tucker dijo que Israel no es el problema más grande de los Estados Unidos, pero "sin duda es el más insultante", clamó.

"Es muy insultante que un país de nueve millones de habitantes te dé órdenes cuando estás en Estados Unidos", agregó. "Hemos dotado [a Israel] de una importancia que no merece".

"De alguna manera, nuestro Congreso y las sucesivas Administraciones han decidido que lo único que importa es este país diminuto e irrelevante", prosiguió en su tirada antiisraelí. El comentarista fue aún más allá en sus comentarios, insinuó que el sionismo representa "un ataque a la civilización occidental" y afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es el "principal enemigo" de la civilización occidental.

Entrevista a un apologista nazi

Nick Fuentes no es el único extremista que ha encontrado una plataforma en The Tucker Carlson Show. En septiembre del año pasado, el controvertido comunicador entrevistó a Darryl Cooper, a su juicio “el historiador más honesto de Estados Unidos”. Durante la conversación, Cooper expresó opiniones ampliamente interpretadas como una forma de negación del Holocausto, minimizó las atrocidades de Hitler y presentó a Winston Churchill como el “verdadero villano” de la Segunda Guerra Mundial.

“Pienso que Churchill era el principal villano de la Segunda Guerra Mundial”, dijo Cooper. “Ahora, él no mató a la mayoría de la gente, no cometió la mayoría de las atrocidades, pero creo... que cuando entras en ello y cuentas la historia bien y no dejas nada fuera, ves que él fue el principal responsable de que esa guerra se convirtiera en lo que se convirtió”.

Cooper adujo que Hitler tampoco era del bando de “los buenos”, pero después relativizó sus crímenes afirmando que el alto mando alemán mandó a asesinar a todos los prisioneros de guerra por su incapacidad para controlarlos y alimentarlos.

Según Cooper, el error de Hitler fue decidir que los nazis entrasen en guerra sin estar "preparados en absoluto para tratar con los millones y millones de prisioneros de guerra, de prisioneros políticos locales”.

“Entraron sin ningún plan para eso y simplemente arrojaron a esta gente a campos”, incidió. “Y millones de personas acabaron muertas allí”.

La entrevista fue duramente criticada por los miembros judíos de la Cámara de Representantes: "Como miembros judíos del Congreso, estamos consternados por el hecho de que Tucker Carlson recibiera y promoviera en su pódcast al apologista nazi y negacionista del Holocausto Darryl Cooper. Cooper hizo declaraciones profundamente preocupantes, incluyendo que Estados Unidos estaba en el 'lado equivocado' en la Segunda Guerra Mundial, y afirmando falsamente que millones de judíos en los campos de concentración 'terminaron muertos' sólo porque los nazis no tenían los recursos para cuidar de ellos. Carlson no sólo proporcionó una plataforma para la ignorancia y el odio de Cooper a millones de espectadores, sino que también promocionó a Cooper llamándole 'el historiador popular más importante de Estados Unidos'", expresó el grupo en un comunicado.

Por otra parte, el presidente del Centro Mundial para el Recuerdo del Holocausto (Yad Vashem), Dani Dayan, comentó: "Tucker Carlson y su invitado Darryl Cooper se involucraron en una de las formas más repugnantes de negación del Holocausto de los últimos años. Estas teorías conspirativas descabelladas no solo son peligrosas y malévolas, sino que también son antisemitas".

Teorías conspirativas sobre Charlie Kirk

Tucker Carlson respondió al asesinato de su amigo Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA (TPUSA), presentándolo como una muestra del colapso moral en Estados Unidos y advirtiendo que la Administración Trump estaba explotando la tragedia para restringir la libertad de expresión.

“Uno espera que, dentro de un año, el caos que estamos viendo tras su asesinato no se use como excusa para imponer leyes contra el discurso de odio en este país", afirmó Carlson durante una edición especial de su programa en homenaje a Kirk.

“Y créanme, si eso pasa, nunca habrá un momento más justificado para la desobediencia civil que ese. Nunca,” añadió el comentarista. “Porque si pueden decirte qué decir, también te dicen qué pensar... No hay nada que no puedan hacerte, porque no te consideran humano".

Por otra parte, durante el servicio conmemorativo de Kirk, el comentarista comparó el asesinato del activista conservador con la historia bíblica de la persecución de Jesús, sugiriendo que grupos poderosos silenciaron a su amigo por decir la verdad.

"Hace unos 2.000 años, en Jerusalén, aparece Jesús y empieza a hablar de la gente en el poder, y empieza a hacer lo peor que se puede hacer, que es decir la verdad sobre la gente, y ellos lo odian, y se vuelven locos. Lo odian y se obsesionan con hacerle parar: 'Este hombre tiene que dejar de hablar. Tenemos que callar a este tipo'", dijo Carlson al público que se encontraba presente durante la conmemoración.

El diario The Times of Israel informó que las declaraciones de Carlson fueron ampliamente interpretadas como una insinuación de que los judíos eran responsables por la muerte del fundador de TPUSA, lo que ha intensificado las teorías conspirativas, ahora ampliamente difundidas por la agitadora ultra Candace Owens, de que Israel estuvo detrás del asesinato de Charlie Kirk.

Carlson apunta contra Israel en el caso Epstein

Tucker Carlson ha cubierto ampliamente el caso de Jeffrey Epstein, a menudo expresando escepticismo hacia las narrativas oficiales y el manejo del caso por parte del Gobierno. El comentarista ha especulado públicamente con la posibilidad de que Epstein tuviera vínculos directos con servicios de inteligencia extranjeros, concretamente alegando conexiones con el Mosad israelí, afirmación negada tajantemente por el ex primer ministro israelí Naftalí Bennett.

"Es extremadamente obvio para cualquiera que vea que este tipo tenía conexiones directas con un Gobierno extranjero. A nadie se le permite decir que ese Gobierno extranjero es Israel, porque de alguna manera hemos sido intimidados para pensar que eso es tonto", dijo Carlson en julio, durante la Cumbre de Acción Estudiantil de Turning Point USA en Tampa, Florida.

De acuerdo a The Times of Israel, Carlson no se limitó a insinuar los vínculos entre Epstein y el Estado judío, sino que promovió con insistencia la idea de que la “influencia extranjera”, en particular la de Israel, está envenenando a Washington. Además, según el medio, el comentarista sugirió con sus declaraciones que los grupos pro-Israel deberían ser catalogados como “agentes extranjeros”.

"Y claro, no sale y dice 'los ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-israelí son traidores', pero por ahí va exactamente su argumento", explicó el diario.

Durante el podcast de Shawn Ryan, Carlson aseguró que múltiples agencias, países y personalidades se encuentran involucradas en el caso Epstein, alegando que realmente no hay distinción entre Israel, el Mossad y la CIA.

"Sabemos exactamente de qué trata la historia de Epstein. Se trata de la profunda corrupción del liderazgo mundial, por supuesto. Y se puede decir que se trata de Israel, se trata de la CIA. Bueno, se trata de si realmente hay una distinción, no solo entre Israel y el Mossad y la CIA, sino también entre el Gobierno británico o, en realidad, cualquier Gobierno o cualquier persona, ya sabes, Bill Gates o Leon Black. Son todas variantes de lo mismo".

Blanqueando al régimen de Maduro

Recientemente, Carlson describió al líder del régimen chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, como socialmente conservador y defensor de los valores tradicionales, pese a su economía socialista. Esta postura generó críticas contra el comentarista por blanquear a la dictadura chavista en medio de acusaciones de represión, pobreza y vínculos con el narcotráfico.

La Administración Trump ofreció en agosto una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto o la condena de Maduro, una de las mayores jamás emitidas por Washington.

"[Nicolás] Maduro, independientemente de sus muchos defectos, tiene el país más conservador socialmente del hemisferio [occidental]. Venezuela ha prohibido la pornografía, el aborto, el matrimonio homosexual, los cambios de sexo... y la usura. En Venezuela no hay tarjetas de crédito con un interés del 40 %", declaró Carlson durante su programa.

Durante una entrevista con Megyn Kelly, Ben Shapiro dijo que no importaba lo que Tucker dijera sobre Maduro, ya que el líder chavista era un "dictador comunista".

"¡Me importa una mier*da si es anti derechos LGBTQ! ¿Esto es lo mejor de Nicolás Maduro? ¿Saben qué tan abajo en la lista hay que llegar antes de llegar a algo remotamente recomendable sobre Nicolás Maduro?", afirmó el fundador de The Daily Wire.