Sudán del Sur: un hombre armado secuestra un avión de la organización cristiana estadounidense Samaritan's Purse

Publicado por Carlos Dominguez 4 de diciembre, 2025

Un avión de ayuda humanitaria Cessna Grand Caravan, operado por la organización cristiana estadounidense Samaritan's Purse en Sudán del Sur, fue secuestrado este martes por un hombre armado que obligó al piloto a desviarse hacia Chad.

Samaritan’s Purse es una organización humanitaria cristiana evangélica, fundada en 1970, que brinda asistencia en catástrofes, atención médica y apoyo al desarrollo en más de 100 países. Su sede se encuentra en Boone, Carolina del Norte.

Tras varias horas de vuelo, el avión aterrizó en Wau para repostar combustible, momento en el que la policía detuvo al sospechoso sin que se reportaran heridos.

La aeronave partió de Juba, capital de Sudán del Sur, por la mañana, cuando el hombre armado tomó el control del avión que transportaba suministros médicos al condado nororiental de Maiwut, donde Samaritan's Purse presta asistencia médica.

La policía dijo que el hombre se había colado en el avión y se había escondido en la cabina trasera antes del despegue. De acuerdo a AP, el sospechoso fue identificado como Yasir Mohammed Yusuf, residente en el Área Administrativa de Abyei, un territorio rico en petróleo disputado entre Sudán del Sur y Sudán.

Se desconocen los motivos del secuestro, así como sus razones para querer volar a Chad, país centroafricano que no comparte frontera con Sudán del Sur pero que se encuentra en la misma región.