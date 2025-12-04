Estos cuatro demócratas de California se presentan como centristas, pero comparten la maquinaria progresista de AOC y Mamdani

Publicado por Joaquín Núñez 4 de diciembre, 2025

En un ciclo electoral donde algunos demócratas están intentando alejarse de la agenda progresista que los llevó a perder en 2024, varios candidatos de California están dejando un rastro financiero difícil de conciliar con un discurso centrista. Se trata de George Whitesides, Randy Villegas, Dave Min y Derek Tran, cuyos discursos más pragmáticos contrastan con el uso de la misma red de proveedores que utilizaron Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Zohran Mamdani.

Aunque ninguno de los cuatro se alinea expresamente con el ala progresista del partido, optan por consumir los servicios de las compañías que manejan la publicidad, datos, movilización digital y mercadotecnia del sector más radical.

Ninguno se presenta como un demócrata socialista. Ninguno abraza abiertamente las ideas de Bernie Sanders o Mamdani. Pero sus campañas cuentan la historia contraria.

Así lo marcan los registros públicos de la Comisión Federal de Elecciones, en relación con cuatro empresas: Technicolor Political, Scale to Win, Numero y Bumperactive.

Technicolor Political, el megáfono audiovisual

Esta compañía se especializa en producir contenido audiovisual para candidatos progresistas. Uno de ellos es Zohran Mamdani, recientemente electo como alcalde de la Ciudad de Nueva York.

George Whitesides, que intenta posicionarse como un demócrata más centrista en el competitivo Distrito 27, le pagó 6,7 millones de dólares a Technicolor Political durante el pasado ciclo electoral.

Scale to Win: Ocasio-Cortez y el Working Families Party

Otra pieza clave es Scale to Win, el sistema digital que utilizan AOC, el Working Families Party, MoveOn y gran parte del movimiento demócrata socialista. Es la plataforma que moldea mensajes, optimiza donaciones y coordina la movilización online.

Mientras que Mamdani invirtió 133.000 dólares en sus servicios, el candidato Dave Min por el distrito 47 de California hizo lo propio con 35.000 durante el ciclo electoral de 2024.

Min suele describirse a sí mismo como un académico moderado, pragmático y sensible a la política local del Condado de Orange. Sin embargo, sus pagos a Scale to Win lo ubican en la misma estructura operativa que Ocasio-Cortez y el alcalde electo de NYC.

Numero: la base de datos que comparten AOC, Mamdani y Derek Tran

Esta consultora de datos tiene como clientes a Mamdani, AOC y el candidato Derek Tran, quien les pagó más de 19.000 dólares. Su estilo moderado convive entonces con la misma lógica y el mismo software que alimenta a la izquierda neoyorquina.

En 2024, el discurso pragmático de Tran derrotó a la congresista titular del distrito 45, Michelle Steele, por apenas 653 votos entre más de 300.000 emitidos.

Bumperactive: la fábrica de merchandising

Se trata de una imprenta y tienda de merchandising político de uso habitual en campañas progresistas. Algunos ejemplos son remeras, stickers, pines y material de propaganda política.

Además de Mamdani y AOC, algunos de sus clientes frecuentes son Ilhan Omar, Rashida Tlaib y numerosos partidos estatales demócratas. A esta lista hay que sumar tanto a Min como a Tran, cuyas campañas invirtieron 3.000 y 5.000 dólares, respectivamente.

Whitesides, Villegas, Min y Tran competirán en 2026 en las elecciones a la Cámara de Representantes, en los distritos 27, 22, 45 y 47, respectivamente.