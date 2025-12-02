Duffy advierte a Walz que revoque las licencias comerciales expedidas ilegalmente o perderá $30 millones en fondos para las autopistas

Publicado por Natalia Mittelstadt 2 de diciembre, 2025

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió al gobernador de Minnesota, el demócrata, Tim Walz, que revoque las licencias de conducir comerciales (CDL) emitidas ilegalmente a no ciudadanos o perderá más de $30 millones en fondos federales para carreteras.

"Esto sigue empeorando para @GovTimWalz", publicó Duffy en X el lunes. "Justo un día después de que 400 empleados VALIENTES de @MinnesotaDHS expusieran un 'fraude masivo,' @USDOT ha descubierto que UN TERCIO de las CDLs no domiciliadas fueron expedidas ILLEGALMENTE en el estado. MINNESOTA: Usted está sobre aviso. Tienes 30 días para arreglar esto o perderás $30 millones en fondos federales".

Duffy reposteó un artículo de The Daily Wire en el que le decía al medio que una auditoría de la Federal Motor Carrier Safety Administration había descubierto que un tercio de los permisos de conducir comerciales no domiciliados de Minnesota se habían expedido ilegalmente.

"Nuestra auditoría saca a la luz otro ejemplo más de extranjeros que se aprovechan de los servicios de Minnesota bajo la mirada del gobernador Walz", declaró Duffy a The Daily Wire. "Minnesota no cumplió con la ley y concedió ilegalmente licencias de transporte por carretera a ciudadanos extranjeros inseguros y sin cualificación, poniendo en peligro a las familias estadounidenses en la carretera. Ese abuso se acaba ahora con la Administración Trump".

"El Departamento retendrá los fondos si Minnesota continúa con este comportamiento imprudente que antepone a los no ciudadanos que se aprovechan del sistema a la seguridad de los estadounidenses", afirmó.

Walz no respondió a la solicitud de comentarios del medio.

La Federal Motor Carrier Safety Administration le comunicó a Walz en una carta que su estado había emitido ilegalmente una gran cantidad de licencias de conducir comerciales para personas no domiciliadas, y que su auditoría había descubierto que Minnesota las había emitido a conductores cuyas "licencias seguían siendo válidas mucho después de que expirara su presencia legal en los Estados Unidos" y a conductores a quienes "se les prohibía tener una licencia de conducir comercial para personas no domiciliadas".

Minnesota tampoco verificó inicialmente que algunos conductores estuvieran legalmente en EEUU, según la carta.

El Departamento de Transporte solicitó a Minnesota que dejara de expedir permisos de conducir comerciales a personas no domiciliadas, identificara todos los permisos no domiciliados no caducados que incumplieran la normativa de la Federal Motor Carrier Safety Administration, revocara y reexpidiera todos los permisos no conformes que incumplieran su normativa y realizara una auditoría interna para determinar cómo se habían producido estos errores.

"Minnesota está desafiando abierta y descaradamente nuestras normas, así de simple", declaró el lunes Derek Barrs, de la Federal Motor Carrier Safety Administration. "Bajo la Administración Trump, los estados tienen dos opciones: cumplir con nuestras normas o afrontar las consecuencias. Cumplir la ley no es opcional".

