Marco Rubio anuncia un G20 “post-woke”: EE. UU. da la bienvenida a Polonia, veta a Sudáfrica y entierra la agenda de la energía verde

El secretario de Estado Marco Rubio en una imagen de archivo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de diciembre, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este miércoles los lineamientos estratégicos del G20 que Estados Unidos organizará en 2026 en Miami, Florida, describiendo un giro drástico en la orientación del foro económico más importante del mundo.

Bajo la conducción del presidente Donald Trump, Rubio explicó que la Casa Blanca ahora apuesta por un G20 “post-woke”, centrado en la desregulación económica, impulsar energía más asequible y cadenas de suministro seguras, dejando atrás —según el secretario de Estado— “las obsesiones ideológicas en torno a la energía verde”.

La cumbre coincidirá con el 250º aniversario de Estados Unidos y se celebrará en diciembre de 2026 en Miami, ‘The Magic City’, ciudad que la Administración Trump pretende convertir en la vitrina del nuevo modelo económico occidental.

El secretario de Estado afirmó que el G20 estadounidense estará organizado en varios grupos de trabajo y tres prioridades principales: eliminar cargas regulatorias, garantizar energía confiable y accesible y acelerar la innovación tecnológica, especialmente en inteligencia artificial. En sus palabras, la economía global debe avanzar en un contexto donde se “enfrenta los cambios impulsados por tecnologías como la Inteligencia Artificial” y donde EEUU está listo para “liderar el camino”.

Uno de los anuncios más significativos de Rubio fue la incorporación de Polonia al G20. El diplomático más importante de EEUU destacó que el país, antiguo miembro del bloque soviético, hoy figura entre las 20 economías más grandes del mundo y representa el “modelo de nación que apuesta por el futuro, no por los agravios”.

“Polonia, una nación que una vez estuvo atrapada detrás del Telón de Acero pero que ahora figura entre las 20 mayores economías del mundo, asumirá su lugar legítimo en el G20”, dijo Rubio.

La inclusión de Varsovia refuerza, sin dudas, la consolidación de un bloque económico alineado con Washington, prooccidental y con un fuerte componente de seguridad estratégica.

En paralelo, Rubio confirmó el veto total a la participación de Sudáfrica durante la presidencia estadounidense del G20. El secretario describió la gestión sudafricana del foro en 2025 como un “ejercicio de rencor, división y agendas radicales sin relación con el crecimiento económico”.

“Los sucesores de Mandela han sustituido la reconciliación por políticas redistributivas que desincentivaron la inversión y llevaron al exilio a los ciudadanos más talentosos de Sudáfrica”, dijo Rubio.

El secretario de Estado también responsabilizó al gobierno del presidente Cyril Ramaphosa por institucionalizar políticas raciales y tolerar agresiones contra la comunidad afrikáner: “El apetito del gobierno sudafricano por el racismo y su tolerancia hacia la violencia contra sus ciudadanos afrikáner se han convertido en políticas domésticas centrales”.