La familia Dell dona 6.250 millones de dólares para las 'cuentas Trump' de 25 millones de niños

Publicado por Joaquín Núñez 2 de diciembre, 2025

Michael y Susan Dell anunciaron una donación de 6.250 millones de dólares destinada a las cuentas de inversión de 25 millones de niños. El anuncio oficial fue realizado en la Casa Blanca junto a Donald Trump, quien describió la iniciativa como "una de las donaciones privadas más grandes en la historia de Estados Unidos". La iniciativa busca apoyar las 'cuentas Trump' (en inglés, Trump Accounts), implementadas en el 'Big Beautiful Bill'.

En cuanto a las 'cuentas Trump', ofrecen a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 una cuenta de inversión privada con 1.000 dólares. La familia del niño puede invertir todos los años en un vehículo con ventajas fiscales para hacer crecer el dinero. Los padres pueden contribuir hasta 5.000 dólares al año, con el límite potencialmente ajustado por inflación después de 2027. El programa comenzará el 4 de julio de 2026.

"Creemos que la inversión más inteligente que podemos hacer es invertir en los niños, y esta ley ha creado una plataforma para que las familias, los amigos, las comunidades, las empresas y los filántropos contribuyan a estas cuentas para crear ahorros, oportunidades, esperanza y prosperidad para decenas de millones de niños en este país", expresó Michael Dell durante el evento en la Casa Blanca.

"Este regalo es posible gracias a la mayor reducción de impuestos de la historia de Estados Unidos. En virtud de ese proyecto de ley, el Gobierno federal también realizará automáticamente una contribución inicial única de 1.000 dólares a las cuentas Trump con impuestos diferidos por cada ciudadano estadounidense recién nacido", señaló Trump, quien destacó el trabajo de los republicanos del Congreso para aprobar el 'Big Beautiful Bill' en julio de este año. A su vez, el presidente dijo que la donación de la familia Dell podría abrirles la puerta a otras donaciones.

Del evento también participaron Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el senador de Texas, Ted Cruz; y el congresista de Misuri, Jason Smith.

Cruz, quien fue uno de los grandes defensores de incluir las 'cuentas Trump' en el citado proyecto de ley, le agradeció a la familia Dell y remarcó que la iniciativa crearía "una generación de capitalistas".

"Todos hemos visto las tristes estadísticas sobre cuántos niños están perdiendo la fe en el capitalismo. Bueno, dentro de diez años, un niño sacará su teléfono, mirará su aplicación y verá su cuenta Trump. Y en lugar de pensar en grandes empresas malas y aterradoras, ese niño dirá: 'Tengo cincuenta dólares de Apple. Tengo cien dólares de Dell. Tengo setenta y cinco dólares de McDonald's'. Y cada niño será propietario de las mayores empresas de este país. Eso transformará este país", señaló el senador de Texas.

¿Quién es Michael Dell?

Se trata de uno de los empresarios más importantes de las últimas décadas, ya que es fundador y CEO de la famosa empresa Dell Technologies. Michael Dell nació en 1965 en la ciudad de Houston, Texas. Fundó la empresa que llevaría su nombre 1984 y desde su dormitorio en la universidad, convirtiéndose posteriormente en un gigante global.

El modelo de negocio detrás de su éxito fue la venta de computadoras directamente a los consumidores, evitando terceros canales. Hoy, según Forbes, es el décimo estadounidense más rico, con un patrimonio neto de 129 000 millones de dólares.

En cuanto a Susan Dell, es cofundadora y presidenta del directorio de la Michael and Susan Dell Foundation, creada en 1999.