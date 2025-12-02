Interna republicana en la Cámara: Stefanik acusa a Johnson de tumbar una disposición clave de la Ley de Defensa

Publicado por Joaquín Núñez 2 de diciembre, 2025

Elise Stefanik acusó a Mike Johnson de “torpedear” la agenda republicana en el Congreso. La congresista de Nueva York apuntó directamente contra el presidente de la Cámara de Representantes, por supuestamente mentirle mientras trabajaba para socavar una disposición que ella quiso incluir en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA).

El conflicto público llama la atención, dado que Stefanik fue parte del liderazgo de Johnson hasta enero de este año, cuando fue nominada como embajadora ante las Naciones Unidas. Finalmente, Donald Trump optó por mantenerla en la Cámara para no debilitar la escasa mayoría republicana en la Cámara.

El origen de la disputa es la NDAA, la cual autoriza el presupuesto anual para el Pentágono. Si bien no destina los fondos, dado que eso lo establece la Ley de Asignaciones, sí autoriza cuánto puede gastar el Departamento de Defensa y en qué áreas.

Resulta que Stefanik quería incluir una disposición que requeriría que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) notifique al Congreso cuando abra una investigación de contrainteligencia sobre candidatos presidenciales o federales (por ejemplo al Senado o a la Cámara).

De acuerdo con la republicana de Nueva York, esto responde a la “politización” del Departamento de Justicia (DOJ) durante los últimos años.

Sin embargo, aseguró que, gracias a un supuesto acuerdo entre presidente de la Cámara y los demócratas, la disposición finalmente quedará fuera del proyecto de ley.

“Acabo de salir de una reunión informativa sobre este tema esta mañana en la que se ha CONFIRMADO todo lo que publiqué ayer. Que sí, de hecho, el presidente de la Cámara está bloqueando mi disposición para erradicar el uso ilegal de armas que condujo a 'Crossfire Hurricane', 'Arctic Frost' y más”, expresó.

A su vez, señaló que la disposición ya había sido aprobada en el Comité de Inteligencia, por lo que no deberían haberla descartado sin una votación.

Un día después, llegó la respuesta de Johnson. El presidente de la Cámara les dijo a los periodistas que le había escrito un mensaje a Stefanik, explicándole que no estaba al tanto de la situación. A su vez, aclaró que el problema con su disposición posiblemente haya tenido que ver con las reglas legislativas.

De acuerdo con el procedimiento para leyes como la NDAA, los dos presidentes y los dos miembros de mayor rango de los comités competentes deben acordar que incluir y qué no. Según Johnson, los líderes del Comité Judicial, quienes, según sospechaba, tenían jurisdicción sobre este asunto, no se habrían puesto de acuerdo sobre la disposición de Stefanik, lo que provocó que esta se eliminara del proyecto de ley de defensa.

“En este caso, anoche me enteré, ni siquiera lo tenía en mente, de que aparentemente eso no sucedió. Ni siquiera he hablado con esos presidentes al respecto en ese momento. Pero, al parecer, esos cuatro, los dos presidentes y los dos miembros de mayor rango de ambas cámaras, no se pusieron de acuerdo, por lo que esa disposición se eliminó de la NDAA. Eso no significa que no pueda convertirse en ley, ni siquiera que sea una decisión definitiva”, añadió Johnson.

Tuvieron que pasar apenas unas horas para que Stefanik le responda al presidente de la Cámara, acusándolo de estar mintiendo. Según alegó, desconocer la situación es “su táctica favorita para decirles a los miembros cuando lo encuentran saboteando la agenda republicana”.

“¿No lo tenías en el radar? Esta es la ÚNICA disposición del proyecto de ley para erradicar la podredumbre del Estado profundo. Esto no es el procedimiento habitual. El procedimiento habitual es que una disposición de los miembros que haya sido aprobada por la comisión se debata en el pleno y no sea rechazada por un miembro de la minoría demócrata en una reunión a puerta cerrada. (…) Usted la torpedeó al alinearse con Jamie Raskin (congresista demócrata). Dijo que lo arreglaría, así que arréglelo", publicó en su cuenta de X.

Los líderes de los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado han estado negociando la NDAA durante semanas. Se espera que publiquen un paquete conjunto en los próximos días.