Ted Cruz denuncia a Carlson después de que el presidente de Heritage lo defendió

Publicado por Jonathan D. Salant 31 de octubre, 2025

El senador Ted Cruz, que aprovechó su comparecencia ante la Heritage Foundation el mes pasado para atacar a Tucker Carlson por la retórica antiisraelí del antiguo presentador de Fox News, volvió a arremeter en su contra el jueves después de que el director del think tank conservador se negara a repudiar al polémico comentarista de extrema derecha.

Cruz no mencionó a Carlson por su nombre al iniciar la conferencia legislativa anual de la Coalición Judía Republicana (RJC) en Las Vegas con un llamamiento a la acción para detener la propagación del discurso antiisraelí entre los jóvenes cristianos.

Pero no dejó lugar a dudas a quién se refería y lamentó lo que, según él, es el impacto de ese tipo de retórica.

"Estamos viendo cómo los jóvenes cristianos y los jóvenes evangélicos se vuelven contra Israel", dijo Cruz en un discurso que provocó varias rondas de aplausos y terminó con una ovación de pie.

El discurso de Cruz estaba previsto inicialmente para una cena privada con simpatizantes del RJC con motivo de la celebración del 40 aniversario del grupo, pero se abrió a los medios de comunicación a petición del senador.

Sus comentarios se produjeron después de que Kevin Roberts, presidente de Heritage, saliera en defensa de Carlson en un vídeo en el que decía que Carlson "siempre será un amigo íntimo de la Heritage Foundation".

Carlson ha entrevistado en su programa a profesores que afirmaban que Adolf Hitler no fue el asesino genocida que inició la Segunda Guerra Mundial.

"Si te quedas sentado y asientes con la cabeza mientras alguien dice que hay un argumento muy válido para que Estados Unidos hubiera intervenido en favor de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, si te quedas sentado con alguien que dice que Adolf Hitler era muy, muy genial, y que su misión era combatir y derrotar al judaísmo mundial y no dices nada, entonces eres un cobarde y eres cómplice.", dijo Cruz en la conferencia de Las Vegas.

En el vídeo, Roberts dijo que Heritage "siempre defenderá a nuestros amigos contra las calumnias de malos actores que sirven a la agenda de alguien más".

"La Heritage Foundation no se convirtió en el pilar intelectual del movimiento conservador cancelando a nuestra propia gente o vigilando las conciencias de los cristianos, y no vamos a empezar a hacerlo ahora", afirmó Roberts. "Siempre defenderemos a nuestros amigos contra las calumnias de los malos actores que sirven a los intereses de otros. Eso incluye a Tucker Carlson. Su intento de cancelarlo fracasará".

Roberts reconoció desacuerdos con Nick Fuentes, el negador del Holocausto y supremacista blanco a quien Carlson tuvo en su programa recientemente, "pero cancelarlo tampoco es la respuesta", dijo.

Cruz no se refirió a los comentarios de Roberts, pero Matt Brooks, consejero delegado del RJC, declaró que estaba "decepcionado, ofendido y disgustado" en una declaración a Jewish Insider y que el grupo judío reconsideraría su relación con Heritage.

El senador dijo que le preocupa que la retórica de Carlson y otras figuras antiisraelíes de la derecha esté disminuyendo el apoyo a Israel entre los jóvenes conservadores, al igual que algunos demócratas de extrema izquierda se pusieron del lado de los palestinos en la reciente guerra con Hamás.

"Estoy muy orgulloso de ser un sionista cristiano", afirmó Cruz. "Hay algunas personas, que gozan del apoyo de las más altas esferas del Gobierno, que han declarado que no hay nadie a quien odien más que a los sionistas cristianos. Pues bien, les diré una cosa: no hay nadie a quien yo odie más que a los comunistas y yihadistas que quieren asesinarnos".

Carlson hizo el comentario sobre odiar a los sionistas cristianos en su programa con Fuentes y mencionó a Cruz y Mike Huckabee, el embajador de Estados Unidos en Israel, por su nombre. Huckabee, un pastor bautista, declaró: "No sabía que Tucker me despreciaba. Lo escucho mucho de personas que no están familiarizadas con la Biblia o la historia. De alguna manera sobreviviré a la animosidad".

Cruz añadió que "Mike Huckabee es un pastor y un patriota que ama a Estados Unidos, ama a Israel y ama a Jesús. Estoy orgulloso de estar en su compañía".

© JNS