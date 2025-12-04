Macron insta a Xi a actuar sobre Ucrania: "Espero que China se sume a nuestro llamamiento para lograr un alto el fuego"

Publicado por Carlos Dominguez 4 de diciembre, 2025

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, a actuar para poner fin a la guerra en Ucrania y corregir los desequilibrios comerciales, si bien su anfitrión rechazó cualquier responsabilidad en el conflicto entre Kiev y Moscú.

El déficit comercial de Francia con la segunda mayor economía del mundo creció hasta los $54.000 millones en 2024. Por otra parte, Macron ya ha abogado por que la Unión Europea (UE) reduzca su dependencia de China en el sector tecnológico.

El presidente del régimen comunista chino expresó durante el encuentro en Pekín su deseo de que las relaciones económicas bilaterales se desarrollen de manera "equilibrada" y, con reservas, su voluntad de paz en Ucrania.

"China apoya todos los esfuerzos por la paz" y "seguirá desempeñando un papel constructivo para encontrar una solución a la crisis", zanjó Xi.

"Al mismo tiempo, se opone firmemente a cualquier intento irresponsable de culpar o difamar a nadie", añadió.

La guerra de Ucrania: "Una amenaza vital para la seguridad europea"

En una comparecencia conjunta ante la prensa, el presidente francés dijo haber "hablado largo y tendido" con su par chino sobre la situación en Ucrania, "una amenaza vital para la seguridad europea".

"Espero que China se sume a nuestro llamamiento y a nuestros esfuerzos para lograr, como mínimo, un alto el fuego lo antes posible", afirmó.

Anteriormente, había calificado la cooperación con China de "decisiva" sobre el conflicto rusoucraniano iniciado en febrero de 2022.

"Un multilateralismo eficaz"

Macron reconoció de manera más general la existencia de "desacuerdos" entre ambos países, pero dijo que tienen la "responsabilidad de superarlos, de encontrar mecanismos de cooperación y de resolución de conflictos para lograr un multilateralismo eficaz en el que creemos", añadió.

El presidente chino, acompañado de su esposa Peng Liyuan, recibió a Macron y a la primera dama francesa, Brigitte Macron, en el monumental Gran Salón del Pueblo, escenario de los congresos del Partido Comunista Chino.