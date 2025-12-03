El Partido Republicano coge aire tras ganar una reñida elección especial en Tennessee

Publicado por Israel Duro 3 de diciembre, 2025

Aunque será el republicano Matt van Epss quien se siente en el escaño de la Cámara de Representantes dejado por Mark Green en verano, los demócratas también celebraron el resultado como un pequeño triunfo de cara al control del Congreso tras las midterms del próximo año.

La candidata radical Aftyn Behn, que se presentaba como una "progresista sin complejos", se quedó a unos 9 puntos de su rival conservador, con el 99% de los votos escrutados, según las proyecciones de AP. Una cifra que reduce drásticamente la ventaja del GOP respecto a las últimas elecciones disputadas en el séptimo distrito congresional del Big Bend State, en las que Trump ganó por 22 puntos y Green mantuvo su escaño con 21 de diferencia.

Algo que desde el Partido Demócrata se lee como un resultado muy prometedor de cara a las midterms del próximo año, que se sumaría a los aplastantes resultados obtenidos por sus candidatos el pasado 4-N. No obstante, algunas encuestas llegaron a dejar a dos puntos de diferencia a ambos candidatos, lo que obligó a los principales líderes del GOP, empezando por el propio Trump a saltar a la arena.

Trump celebra la "GRAN victoria" sobre los "lunáticos demócratas"

El presidente, que había pedido el voto masivo de MAGA para "el guerrero" Van Epps, se apresuró a celebrar la "GRAN victoria" de su candidato a pesar de los esfuerzos y los "millones de dólares" invertidos por los "lunáticos demócratas" para derrotarlo.

"Éste es el partido del presidente Trump. Estoy orgulloso de formar parte de él"

Van Epps celebró la victoria agradeciendo a Trump su apoyo, y expresando su deseo de comenzar a trabajar: “Los políticos que huyen del presidente o abandonan las políticas sensatas que el pueblo estadounidense nos ha encomendado con un mandato rotundo lo hacen por su cuenta y riesgo. No importa lo que digan los expertos de Washington o los medios liberales, este es el partido del presidente Trump. Estoy orgulloso de formar parte de él y estoy deseando ponerme manos a la obra".