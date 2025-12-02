Trump confirma ofensiva inminente contra el narcotráfico en Venezuela: “Vamos a acabar con esos hijos de p***"

Publicado por Virginia Martínez 2 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump reiteró este martes que Estados Unidos se alista para lanzar operativos terrestres contra cárteles del narcotráfico en Venezuela, un paso que ampliaría la campaña militar que en los últimos meses ha destruido embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico.

“En tierra es mucho más fácil”, dijo Trump durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca. “Conocemos las rutas que toman. Sabemos dónde viven. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”.

Refuerzo de advertencias y expansión de la campaña

El mandatario ya había adelantado la semana pasada que las Fuerzas Armadas están preparadas para ejecutar acciones directas en territorio venezolano. Además, pidió a pilotos y aerolíneas tratar el espacio aéreo del país sudamericano como “cerrado en su totalidad”.

Durante la reunión, Trump señaló que el objetivo central de estos operativos es frenar el flujo de drogas que, según afirmó, provocó más de 200.000 muertes el año pasado en Estados Unidos. Aseguró que los ataques recientes han comenzado a reducir esas cifras y que la fase terrestre permitirá avanzar todavía más. También afirmó que busca evitar que familias estadounidenses sigan perdiendo a jóvenes por pastillas adulteradas que causan muerte en segundos. “No vamos a dejar que siga pasando”, dijo.

“Vamos a acabar con esos hijos de p***”, añadió, en referencia a los grupos criminales que acusa de operar rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos.