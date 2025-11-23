Candace Owens o la agitación desaforada

Publicado por Carlos Dominguez 23 de noviembre, 2025

La reciente entrevista de Tucker Carlson con Nick Fuentes se ha convertido en uno de los episodios mediáticos más polémicos del año, con numerosos vituperios contra Israel y los judíos, y provocó un intenso debate dentro del Partido Republicano y en distintos sectores de la derecha. Ahora bien, Carlson y Fuentes no son las únicas figuras derechistas volcadas en lanzar ataques contra Israel y la comunidad judía desde sus plataformas masivas.

Por ejemplo, la célebre agitadora Candace Owens ha venido intensificando sus declaraciones contra Israel tras la matanza del 7 de Octubre y la consiguiente guerra de Gaza. De hecho, ha ido aún más lejos en sus dicterios al sugerir que el asesinato del activista conservador y fundador de Turning Point USA (TPUSA), Charlie Kirk, fue una suerte de “trabajo interno” en el que supuestamente estarían implicados Israel y el Gobierno federal del presidente Trump.

Las teorías conspirativas se han convertido en el eje central de la estrategia mediática de Owens, con narrativas que abarcan desde ataques personales contra Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, hasta las referidas acusaciones antisemitas vinculadas con el asesinato de Kirk, que han derivado en demandas legales y en fuertes críticas dentro del propio movimiento MAGA, donde su figura genera cada vez más rechazo.

"Los Macron pagaron por mi asesinato"

Owens incluso se ha atrevido a ligar su obsesión con la primera dama de Francia y la muerte de Kirk, alegando que Brigitte Macron podría haber ordenado el asesinato del activista conservador para protegerse a sí misma y sus vínculos con el programa MK Ultra.

Completamente desatada, la comentarista aseguró el sábado que un funcionario del Gobierno francés le informó de que Emmanuel Macron y su esposa ordenaron asesinarla. Según Owens, la operación estaría dirigida por un equipo del Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN), con la participación de un integrante israelí.

"En resumen, esta persona afirma que los Macron han ordenado y pagado por mi asesinato", escribió en X.

Además, según Owens, el funcionario francés le habría comunicado de que el asesino de Charlie Kirk se entrenó con la 13.ª brigada de la Legión Francesa, en la que participaron varios estados.

"No sé en quién del Gobierno estadounidense se puede confiar, ya que esta fuente afirma que nuestros dirigentes están al corriente", añadió.

'Antisemita del Año'

Al igual que Nick Fuentes y Tucker Carlson, Candace Owens ha hecho señalamientos contra sectores conservadores proisraelíes, alegando que Israel no es un aliado de EEUU y que el país se encuentra "ocupado" por el Estado judío, lo que le ha granjeado numerosos enemigos en el propio campo de la derecha.

Cómo han cambiado las cosas. Hace tan sólo un par de años Owens era una figura destacada en The Daily Wire, uno de los referentes del periodismo conservador, pero lo dejó a comienzos de 2024 tras sus disputas con el fundador del mismo, Ben Shapiro, por su postura abiertamente antiisraelí en la guerra de Gaza.

Meses antes de abandonar el medio, Shapiro ya había criticado a Owens por su "vergonzosa" retórica y su "falsa sofisticación" argumental.

Recientemente, la agitadora antiisraelí afirmó en su podcast: "Hay muchas razones detrás de mi negativa, mi absoluta negativa, a doblegarme ante Israel como muchos políticos estadounidenses han hecho".

"He aprendido demasiado sobre su historia, sobre lo que se hizo a los cristianos, lo que ahora ellos alegan que es un libelo de sangre", añadió.

En diciembre, el grupo StopAntisemitism nombró a Owens 'Antisemita del Año'. "Desde defender las acciones de Hitler en Alemania y burlarse de los temores de los judíos ante los tuits antisemitas de Kanye West, hasta afirmar que Israel obliga a los musulmanes a vivir en barrios segregados e insinuar que Hollywood está controlado por siniestras bandas judías, Owens ha sido coronada con razón como antisemita del año 2024", anunció la organización.

Owens, que dio las gracias a StopAntisemitism por "darnos algo de lo que reírnos", fue seguida en ese ranking de antisemitas por la fanática Greta Thunberg, que parece haber cambiado el ambientalismo por la agitación antiisraelí.

"Si me pasa algo, culpen a los sionistas"

Tras el asesinato de su excolega Charlie Kirk, Owens redobló sus críticas contra Israel al presentar en su programa una investigación en la que se acusaba al Estado judío de estar detrás de la muerte del joven conservador.

En noviembre de 2017, Owens se unió a Turning Point USA como directora de participación urbana bajo la dirección del propio Kirk, y más tarde pasó a ser directora de comunicaciones.

Hace apenas unos días, Owens afirmó que 12 teléfonos móviles vinculados a Israel fueron detectados en la Universidad de Utah Valley el día del asesinato de Kirk.

Owens dijo que tal revelación había perturbado a Kash Patel y a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que supuestamente habrían hecho todo lo posible para evitar que la información llegase al público.

A principios de octubre, Owens retó a la directiva de Turning Point USA a publicar una declaración sobre la postura de Kirk sobre Israel.

"Unas 48 horas antes de su muerte, Charlie Kirk notificó a Turning Point USA, a donantes judíos y a un rabino que no tenía más remedio que abandonar la causa proisraelí", aseveró, sin aportar prueba alguna. Una semana después, Owens mostró en su programa unos mensajes de texto presuntamente escritos por el activista conservador, que utilizó para respaldar sus aseveraciones.

Según esta declarada enemiga de Israel, Kirk quería "abandonar la causa pro-Israel por completo" porque "se negaba a seguir siendo intimidado por los donantes judíos".

En agosto del año pasado, después de insinuar que Israel estuvo detrás del asesinato de John F. Kennedy, Owens declaró que, si algo le sucedía, la sociedad debería cargar contra los sionistas. "Solo quiero dejar claro que si me pasa algo, culpen a los sionistas, al 1000 %, culpen a los sionistas", proclamó.

"Estoy cansada de la idea de que Israel en nuestro aliado y amigo. Si alguien más dice esa estupidez. Yo, personalmente, te voy a golpear en la cara", dijo, durante una de sus diatribas contra Israel.

Con Trump, del amor al odio

En abril de 2018, el presidente Trump llamó al programa Fox and Friends y dijo que Owens era "la que más tirón tiene ahora mismo". Y en junio de ese mismo año mantuvo una reunión de veinte minutos con ella en la Casa Blanca, en la que remarcó el "gran impacto" que estaba teniendo en la vida política: "¡Es tan buena para nuestro país!", escribió en un tweet.

Owens decidió recientemente arremeter contra la Administración Trump, al sugerir que el asesinato de Charlie Kirk pudo haber sido una “conspiración federal”. A finales de octubre, incluso insinuó que el presidente y su círculo cercano podrían estar implicados.

"Dio tanto de su vida a Trump y a la política, y ellos simplemente dijeron no. Eso es todo", declaró oscuramente.

"Así que aquí hay un día de conmemoración. ¿Por qué les dan un día de conmemoración después de matarlos? Tan pronto como te dan ese día, definitivamente te mataron. No hay duda: te han matado", añadió.

Según la podcaster, el reconocimiento de un “día nacional en recuerdo a Charlie Kirk” prueba que al comunicador conservador se le está tratando como un mártir político, similar a Martin Luther King Jr. Owens ha vinculado esta conmemoración a sus teorías conspirativas, sugiriendo que agencias federales o incluso aliados de Trump estarían detrás del crimen.

Distorsionando el Holocausto

En diciembre, Candace Owens fue entrevistada por Piers Morgan para una programa en el que el conflicto entre Gaza e Israel fue un tema central.

Owens afirmó que Netanyahu tenía "ambiciones genocidas" e incluso sugirió que permitió que se produjeran los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 para justificar una campaña militar en Gaza.

Owens describió la ofensiva israelí en Gaza como un "Holocausto contra niños y mujeres palestinos", lenguaje que escandalizó al célebre periodista británico, también muy crítico con Israel, y provocó reacciones inmediatas en su contra.