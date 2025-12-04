El Departamento de Estado renombra el Instituto de la Paz en honor a Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de diciembre, 2025

El nombre del presidente Donald Trump fue añadido este miércoles al exterior del edificio del Instituto de la Paz de los Estados Unidos (USIP), el cual está ubicado en la ciudad capital, Washington DC. Según lo informado por la cadena NBC News, el Departamento de Estado añadió en horas de la mañana el nombre “Donald J. Trump” al letrero exterior del edificio del instituto, lo cual tiene lugar en un contexto en el que el mandatario republicano se prepara para recibir a sus similares de la República Democrática del Congo y de Ruanda para firmar un acuerdo de paz que su administración ayudó a negociar a principios de este año.

“La sede del Instituto de la Paz de los Estados Unidos solía ser una entidad inflada e inútil que derrochaba $50 millones al año sin ofrecer paz alguna. Ahora, el Instituto de la Paz Donald J. Trump, que está bellamente y acertadamente nombrado en honor a un presidente que terminó ocho guerras en menos de un año, permanecerá como un poderoso recordatorio de lo que un liderazgo fuerte puede lograr para la estabilidad global”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly en un comunicado.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio señaló a través de su cuenta oficial de X: “El presidente Trump será recordado por la historia como el Presidente de la Paz. Es hora de que nuestro Departamento de Estado lo demuestre”.

Críticas a la decisión

George Foote, el abogado que representa a la antigua dirigencia y al personal del USIP, criticó duramente la acción por parte de la Administración Trump, tomando en cuenta que la jueza de distrito Beryl Howell llegó a determinar en mayo que tanto el mandatario republicano como miembros de su gobierno intentaron tomar el control de su sede y desmantelarlo como parte de su misión por reducir el tamaño y alcance del gobierno federal.

“Renombrar el edificio del USIP es agregar insulto a la injuria. Un juez federal ya ha dictaminado que la toma armada del gobierno fue ilegal. Ese fallo está en suspensión mientras el gobierno apela, y esa es la única razón por la cual el gobierno continúa controlando el edificio. Los legítimos propietarios finalmente prevalecerán y restaurarán tanto el Instituto de la Paz de los Estados Unidos como el edificio a sus funciones establecidas por ley”, dijo Foote.