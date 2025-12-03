El DOJ demanda a seis estados demócratas por no facilitar el censo electoral

Publicado por Natalia Mittelstadt 3 de diciembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) ha demandado a seis estados liderados por demócratas por negarse a proporcionar sus listas de registro de votantes.

El DOJ anunció el martes que presentó las seis demandas contra Delaware, Maryland, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington.

"Los censos electorales precisos son la piedra angular de unas elecciones justas y libres, y son demasiados los estados que han caído en una pauta de incumplimiento de las normas básicas de mantenimiento de los censos electorales", afirmó la fiscal General, Pamela Bondi, en un comunicado. "El Departamento de Justicia seguirá presentando demandas proactivas en materia de integridad electoral hasta que los estados cumplan con las garantías electorales básicas".

El DOJ sostiene en las demandas que la fiscal General tiene la autoridad, en virtud de la Ley Nacional de Registro de Votantes, la Ley Ayude a América a Votar y la Ley de Derechos Civiles de 1960, para garantizar que los estados mantengan adecuadamente los censos electorales y cuenten con programas eficaces de registro de votantes.

Nuestras leyes electorales federales garantizan que todos los ciudadanos estadounidenses puedan votar de manera libre y justa”, afirmó Harmeet Dhillon, fiscal General adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

"Los estados que siguen desafiando las leyes federales sobre el voto interfieren en nuestra misión de garantizar que los estadounidenses dispongan de listas electorales precisas cuando acuden a las urnas, que todos los votos tengan el mismo valor y que todos los votantes confíen en los resultados electorales. En este Departamento de Justicia, no toleraremos este desafío abierto a las leyes federales sobre derechos civiles".

