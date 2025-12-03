Trump anuncia que todos los indultos y conmutaciones firmados con autopen por Biden quedarían anulados

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este martes que todas las conmutaciones, indultos y otros documentos oficiales firmados mediante un autopen durante la Administración del expresidente demócrata Joe Biden quedarían oficialmente anulados. "Cualquier y todo Documento, Proclamación, Orden Ejecutiva, Memorándum o Contrato firmado por orden del ahora infame y no autorizado ‘AUTOPEN’, dentro de la Administración de Joseph R. Biden Jr., queda por la presente anulado, sin validez y sin ningún tipo de fuerza o efecto. A cualquiera que haya recibido ‘Indultos’, ‘Conmutaciones’ u otros Documentos Legales firmados de esta manera, se le informa que dicho Documento ha sido total y completamente anulado, y no tiene ningún efecto legal. ¡Gracias por su atención a este asunto!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El autopen es un dispositivo que replica con precisión la firma de una persona, comúnmente utilizado para documentos ceremoniales o de alto volumen, con presidentes de ambos partidos haciendo uso de este para firmar proclamas y cartas a lo largo de la historia. Durante los últimos meses, tanto Trump como sus aliados cercanos han hecho una serie de afirmaciones de que el uso del dispositivo por parte de Biden invalidaba sus acciones o indicaba que no estaba completamente al tanto de ellas.

Antes de dejar el cargo en enero, el expresidente demócrata emitió varios indultos —incluidos algunos a familiares que aseguró que quería proteger de investigaciones motivadas políticamente— y conmutó sentencias a varios delincuentes por delitos de drogas.

Trump aseguró que anularía todas las órdenes ejecutivas firmadas con el autopen

El anuncio de Trump tiene lugar tres días después de que el mandatario republicano escribiera en su cuenta de Truth Social que anularía todas y cada una de las órdenes ejecutivas firmadas por Biden con el autopen, lo cual representa, según sus propias palabras, aproximadamente el 92% de las órdenes que se firmaron durante su mandato. En el mensaje, Trump incluso llegó a insinuar que durante los cuatro años de Biden en la Casa Blanca, el líder demócrata no habría sido quien realmente llevaba el mando del país.

"Cualquier documento firmado por Sleepy Joe Biden con el Autopen, que fue aproximadamente el 92% de ellos, queda por la presente anulado y sin ninguna fuerza o efecto. No se permite el uso del Autopen si la aprobación no es específicamente otorgada por el Presidente de los Estados Unidos. Los Lunáticos de la Izquierda Radical que rodeaban a Biden alrededor del hermoso Escritorio Resolute en la Oficina Oval le arrebataron la presidencia. Por la presente cancelo todas las Órdenes Ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por Crooked Joe Biden, porque las personas que operaron el Autopen lo hicieron de manera ilegal. Joe Biden no estuvo involucrado en el proceso del Autopen y, si dice que lo estuvo, será acusado de perjurio", escribió Trump el viernes.