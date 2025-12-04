El representante demócrata Henry Cuellar arremete contra el Departamento de Justicia de la era Biden y agradeció a Trump por su indulto

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de diciembre, 2025

El representante demócrata de Texas Henry Cuellar acusó este miércoles al Departamento de Justicia de la administración del expresidente Joe Biden de politizar su enjuiciamiento, luego de recibir un perdón por parte del presidente Donald Trump. Durante una entrevista en Fox News, aseguró que “Sí hablé en contra de la administración Biden sobre las fronteras abiertas… Absolutamente fue un arma política”. De igual forma, el legislador de izquierdas expresó su gratitud al presidente republicano, al comentar: “Quiero agradecer al presidente Trump por el perdón. Dios ha sido bueno con mi esposa, con mi familia… Lo diré nuevamente: gracias, presidente Trump”.

Trump anunció el miércoles por la tarde que otorgaría tanto a Cuellar como a su esposa Imelda un “perdón total e incondicional” mientras esperaban juicio por presunto soborno y lavado de dinero. El Departamento de Justicia alegó que la pareja aceptó aproximadamente $600,000 en sobornos de entidades extranjeras, entre las cuales se encontraban un banco mexicano y una empresa petrolera propiedad del gobierno de Azerbaiyán, durante una operación de siete años. Las autoridades federales acusaron formalmente a la pareja en mayo de 2024 con 14 cargos, incluidos soborno, conspiración y lavado de dinero.

Cuellar se solidarizó con Trump

Durante la entrevista con el periodista Bret Baier, Cuellar dijo que obtuvo una opinión legal y dos opiniones de ética “antes de realizar cualquier trabajo”, y aseguró que sintió empatía por los problemas legales del presidente Trump como candidato en 2024. “Realmente sentí compasión por él por algunos de los cargos que presentaron en su contra. Creo que fue muy injusto. No le deseo a nadie pasar por este tipo de politización”, señaló el representante demócrata.

Cuellar, quien ha representado el Distrito 28 de Texas desde el año 2005, también confirmó que se postulará nuevamente el año que viene. Asimismo, se describió como un “demócrata conservador”. El año pasado, Cuellar ganó la reelección seis meses después de su acusación federal, derrotando a su oponente republicano por más de 10,000 votos.