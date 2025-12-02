Trump fija la fecha en la que podría anunciar el nombre de su candidato para suceder a Jerome Powell

Publicado por Alejandro Baños 2 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump afirmó este martes que podría dar a conocer públicamente dentro de poco tiempo el nombre del candidato que propondrá para suceder a Jerome Powell -con quien comparte un historial de críticas y discrepancias mutuas- al frente de la Reserva Federal (Fed).

Tras reunirse con su gabinete, Trump afirmó que el anuncio se producirá "probablemente" a comienzos del próximo año.

Además, el presidente informó de que le propuso la idea de presidir la Fed a Scott Bessent, pero el secretario del Tesoro rechazó el ofrecimiento.

"Probablemente, anunciaremos a principios del próximo año quién podría convertirse en el nuevo presidente de la Fed", sostuvo Trump este martes.

Los desencuentros verbales entre Trump y Powell datan de hace tiempo. Esa mala relación deriva, principalmente, de la situación respecto a los tipos de interés, con el presidente reclamando continuamente una rebaja y el presidente del banco central negándosela.

Desde hace varios meses, Trump trabaja en encontrar al sucesor de Powell para que vire el rumbo marcado por el actual presidente de la Fed. El candidato elegido tendrá que ser validado por el Senado.

Ante la negativa de Bessent a ostentar el cargo, Kevin Hassett, principal asesor económico de la Administración Trump, se perfila como el favorito para presidir el banco central, según reportó AFP. El mandato de Powell finaliza en mayo.