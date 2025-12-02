Lula asegura a Trump estar dispuesto a fortalecer la cooperación para "combatir el crimen organizado internacional"

Publicado por Carlos Dominguez 2 de diciembre, 2025

Donald Trump y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestaron su disposición a cooperar en la lucha contra el crimen organizado durante una conversación telefónica sostenida este martes, según informó la presidencia brasileña.

Durante el intercambio, Lula afirmó haber mantenido un diálogo muy productivo con el presidente, centrado en la agenda comercial y económica, pero también en "la urgencia de fortalecer la cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado internacional”.

De acuerdo con el presidente brasileño, Trump “resaltó su plena disposición a trabajar junto con Brasil y aseguró que dará todo su apoyo a las iniciativas conjuntas entre los dos países para enfrentar a esas organizaciones criminales”.

Operativos contra el crimen

En su llamada con Trump, Lula repasó las operaciones recientes que su Gobierno llevó a cabo en Brasil para "asfixiar financieramente" a las organizaciones delictivas, y mencionó ramificaciones que operan desde el exterior.

El Gobierno del presidente brasileño ha desplegado en los últimos meses varias operaciones contra el lavado de dinero y actividades contra las principales organizaciones criminales de Brasil, como el Primeiro Comando da Capital (PCC),

En agosto, la policía desmontó un gigantesco esquema de lavado de dinero, dirigido por el PCC, que operaba en la cadena productiva de combustibles y que habría blanqueado casi $10.000 millones entre 2020 y 2024.

No se menciona a Venezuela

Durante una conferencia de prensa en Johannesburgo, al término de la cumbre del G20, Lula había manifestado su preocupación por la presencia militar estadounidense en el Caribe, y dijo tener la intención de discutirlo con Trump.

“Me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el mar Caribe. Estoy muy preocupado. Y tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre esto, porque me preocupa”, enfatizó Lula.

No obstante, no hubo ninguna mención a Venezuela en el comunicado de la presidencia de Brasil sobre la llamada telefónica del martes. Ambos mandatarios acordaron volver a hablar "en breve" sobre las iniciativas conjuntas contra el crimen.