Rubio anuncia la restricción de visados para los responsables del genocidio cristiano en Nigeria

Publicado por Carlos Dominguez 3 de diciembre, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el miércoles restricciones de visados contra personas de Nigeria y otros países, en respuesta a las masacres de cristianos cometidas por parte de grupos violentos como las milicias fulani y terroristas islamistas radicales en ese país.

"Estados Unidos está tomando medidas decisivas en respuesta a las atrocidades y la violencia contra los cristianos en Nigeria y en todo el mundo", informó Rubio en X.

"El @StateDept restringirá los visados estadounidenses a aquellas personas que, a sabiendas, dirijan, autoricen, financien, apoyen o lleven a cabo violaciones de la libertad religiosa. Esta política de visados se aplica a Nigeria y a otros gobiernos o individuos que persiguen a las personas por sus creencias religiosas", añadió.

La decisión se inscribe en la designación de Nigeria como “país de especial preocupación” realizada por el presidente Trump, a raíz de la grave situación que enfrentan las minorías religiosas en una nación que alberga la mayor población musulmana de África.

"El cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial"

El presidente Trump anunció a principios de noviembre que su Administración se encontraba lista y dispuesta a “salvar” a toda la población cristiana a nivel mundial, luego de denunciar la masacre de cristianos en Nigeria.

“El cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria. Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados mientras ocurren tales atrocidades allí y en numerosos otros países. ¡Estamos listos, dispuestos y capacitados para salvar a nuestra gran población cristiana en todo el mundo!”, dijo el líder republicano.