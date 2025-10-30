¿Está Tucker Carlson normalizando el antisemitismo en la derecha?

30 de octubre, 2025

Los extremistas siempre plantean un dilema a los políticos y periodistas convencionales. Idealmente, la mejor manera de tratar con ellos es ignorarlos. Los incitadores al odio prosperan cuando son capaces de acaparar la atención y aferrarse a ella. Privados de atención, se marchitan en la enredadera cuando están confinados en los pantanos de la extrema derecha o izquierda, donde la mayoría de la gente no parece darse cuenta o preocuparse por ellos.

Sin embargo, si su público es lo suficientemente amplio y las personas importantes, ya sean figuras nacionales o líderes de opinión, los consideran dentro de la proverbial ventana de Everton del discurso aceptable, ignorarlos no es realmente una opción.

Y ése es el problema con Tucker Carlson.

El expresentador de Fox News, convertido en podcaster, no sólo tiene una audiencia masiva de espectadores de su programa y seguidores en las redes sociales. También se le sigue tratando como alguien que no sólo importa, sino que es compañía aceptable para el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, así como para figuras menores en la ecosfera conservadora de políticos, expertos, podcasters y periodistas.

Así es como las ideas que promueve -ya sea con su propia voz o promoviéndolas en su podcast- son, por extensión, tratadas también como algo que la gente normal debería considerar digno de debate, si no aceptable por derecho propio.

Promoviendo el odio

Así, cuando Carlson invita a un abierto antisemita como Nick Fuentes, que habla de su deseo de expulsar a los "judíos sionistas" de la vida pública estadounidense, en el curso de lo que sólo puede describirse como una conversación amistosa en la que debaten hasta dónde llegar en su oposición a Israel y a sus partidarios judíos, no sólo es deplorable. Es una señal obvia de cómo el antisemitismo en la derecha no es un problema que se pueda descartar como algo sin importancia o poco común. Más bien, es un momento en el que puede estar a punto de alcanzarse un punto de inflexión, en el que ya no será posible describir el odio conservador a los judíos como insignificante.

"La base interseccional de izquierdas del Partido Demócrata ha adoptado en gran medida la mentalidad de la ideología académica de moda que concibe a Israel y a los judíos como opresores 'blancos' de la gente de color"

Esa ha sido durante mucho tiempo la postura de la mayoría de los conservadores judíos, y no se equivocaban al pensar así. En las últimas décadas, el antisemitismo se ha generalizado en la izquierda política mientras que sigue siendo marginal en la derecha.

La base interseccional de izquierdas del Partido Demócrata ha adoptado en gran medida la mentalidad de la ideología académica de moda que concibe a Israel y a los judíos como opresores "blancos" de la gente de color. Consideran falsamente a Israel como un producto del colonialismo de colonos, en lugar de una expresión de autodeterminación del pueblo judío en su antigua patria, donde son indígenas.

Esa es la base de la disposición de muchos miembros de la izquierda política a aceptar las acusaciones de que el Estado judío está cometiendo “genocidio” en la Franja de Gaza, afirmaciones que han inundado los medios liberales desde los ataques de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Y es por eso que los demócratas son ahora abrumadoramente un partido antiisraelí, como muestran las encuestas y como se ha demostrado en las votaciones del Congreso, donde la mayoría de los miembros de sus grupos han apoyado prohibir la venta de armas a Israel. Incluso los demócratas que durante mucho tiempo se declararon firmes defensores del Estado judío, como el líder de la minoría en el Senado, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, han empezado a abandonarlo.

Los extremistas se convierten en la corriente dominante

La manifestación más destacada de la creciente ola de odio a los judíos que ha barrido el mundo en los dos últimos años ha emanado de la alianza rojo-verde de marxistas e islamistas. El mejor ejemplo de ello es la forma en que en Nueva York el asambleísta estatal Zohran Mamdani, un veterano detractor de Israel y miembro de los Socialistas Demócratas de América, está a punto de convertirse en el próximo alcalde de Nueva York con el apoyo de los principales demócratas.

Esto contrasta fuertemente con los republicanos, que en las últimas décadas se han convertido en un partido mayoritariamente proisraelí. Los cristianos conservadores y otros sectores de la derecha han sido fervientes defensores de Israel, llegando incluso a eclipsar a muchos grupos judíos en su respaldo frente a las acusaciones que han surgido contra el Estado judío desde las atrocidades terroristas del 7 de Octubre. Mientras que la izquierda y sus principales publicaciones han seguido normalizando el antisemitismo y la demonización de Israel, la derecha se ha mantenido firme, con pocas excepciones, respaldando las históricas políticas proisraelíes del presidente Donald Trump.

"Varias figuras que podrían haber sido caracterizadas como parte de la franja lunática han ido ganando terreno en la plaza pública en los últimos años"

De este modo, los críticos de la izquierda podrían argumentar que, aunque el antisemitismo seguía vivo en la extrema derecha, era marginal y repudiado por las posturas de cualquiera que tuviera peso en el Partido Republicano y en el pensamiento conservador dominante.

Pero el tsunami de odio judío posterior al 7 de Octubre, impulsado por la animadversión hacia Israel, también se ha dejado sentir en la derecha.

Varias figuras que podrían haber sido caracterizadas como parte de la franja lunática han ido ganando terreno en la plaza pública en los últimos años. Fuentes y Daryl Cooper son dos de esos ejemplos. Y quien les está dando tribuna es Carlson, que los tuvo en su podcast.

Cooper es un aficionado historiador, negador del Holocausto y antisemita presentado por Carlson el pasado otoño. Carlson lo elogió como “el historiador popular más importante de nuestro tiempo” y le dio espacio para exponer sus controvertidas teorías, entre ellas que Winston Churchill fue el verdadero villano de la Segunda Guerra Mundial —en contraste con Adolf Hitler— y que las muertes de las víctimas judías del Holocausto se debieron a problemas logísticos derivados del conflicto, y no a una campaña deliberada de exterminio por parte de los nazis y sus colaboradores.

Tras ese episodio, fue duramente criticado por servir de plataforma y avalar falsedades históricas. Aunque no era ni mucho menos la primera vez que Carlson dejaba clara su animadversión hacia Israel y los judíos —algo que se había convertido en un elemento recurrente de su programa desde el 7 de Octubre—, siguió siendo tratado como miembro del círculo íntimo de la familia Trump y amigo del vicepresidente JD Vance, además de ser acogido por la mayoría de los principales expertos conservadores como una figura pública legítima.

Demonizar a los judíos

Pero su último programa con Fuentes, en el que interpreta el mismo papel de "sólo hago preguntas" mientras da un empujón a un incitador al odio, hace aún más evidente su comodidad con el antisemitismo abierto.

Fuentes, de 27 años, es un conocido nacionalista blanco, antisemita y negador del Holocausto, con numerosos seguidores en la extrema derecha. Él y sus seguidores, conocidos como groypers, suelen enfocarse más en atacar a la corriente dominante e incluso a republicanos profundamente conservadores —por su apoyo a Israel— que en oponerse a la izquierda.

Sus opiniones son neonazismo puro y duro, repleto de oscuras advertencias sobre masacrar a los "adoradores del diablo" judíos una vez que él y sus seguidores tomen el poder. Ha declarado públicamente “amo a Hitler” y ha atacado a los llamados “judíos talmúdicos” —es decir, judíos de todas las denominaciones que practican el judaísmo postbíblico—, a quienes considera una amenaza para el mundo. También los culpa de todo tipo de males, llegando incluso a alegar que Israel fue responsable de que accidentalmente se retransmitiera pornografía LGBTQ en directo a través de su sitio web.

"Carlson contrastó su propio tipo de odio con el de Fuentes, diciendo que le gustaban los judíos que compartían su oposición a Israel, como el periodista Glenn Greenwald"

Era un opositor declarado del difunto activista conservador Charlie Kirk porque era sionista cristiano. Kirk, que ha adquirido la reputación de un santo laico desde su asesinato el mes pasado, llegó a mofarse del incitador al odio como "parásito" y juró no tener nunca nada que ver con él. Pero en un extraño giro, Fuentes parece haber ganado prominencia desde que Kirk fue asesinado. Y, al parecer, eso fue lo que llevó a Carlson a invitarle a su programa, donde ambos mantuvieron un amistoso intercambio durante más de dos horas, en el transcurso de las cuales Fuentes descargó su odio contra los judíos.

Es cierto que en un momento de la conversación, Carlson contrastó su propio tipo de odio con el de Fuentes, diciendo que le gustaban los judíos que compartían su oposición a Israel, como el periodista Glenn Greenwald. Afirmó que sus creencias cristianas le llevaban a no tratar de atacar a los judíos per se, aunque consideraba a Israel y a sus partidarios como una amenaza para Estados Unidos y afirmó que odiaba a los sionistas cristianos como el senador Ted Cruz (republicano de Texas) y Mike Huckabee, el embajador de EEUU en Israel, "más que a nadie" porque son practicantes de la "herejía cristiana".

Es una confesión sorprendente para alguien a quien se le permitió hablar en el funeral conmemorativo de Kirk, donde utilizó los típicos tópicos antisemitas sin que los organizadores ni otros oradores le reprendieran por ello.

Esa es también una postura que menciona a menudo en su newsletter, afirmando que Israel y AIPAC controlan la política exterior de Estados Unidos mientras defiende las operaciones de compra de información e influencia de Qatar, mucho más amplias, como ejemplares -algo que ha alimentado las sospechas de que sus esfuerzos están siendo financiados, directa o indirectamente, por Doha.

Al presentar a Fuentes como una figura legítima cuyas opiniones merecen ser escuchadas, Carlson hizo exactamente lo que había intentado con Cooper. Al dar tribuna a los desvaríos de Fuentes —repletos de tropos antisemitas sobre los judíos como un “pueblo sin Estado e inasimilable”, y como una amenaza única para Estados Unidos que debe ser erradicada— Carlson fue más allá de sus anteriores devaneos con el antisemitismo, que se centraban principalmente en atacar al Estado de Israel.

La extrema izquierda y la extrema derecha están de acuerdo

Escuche atentamente sus intercambios, y quedará claro que hay poca diferencia entre eso y las posiciones de Mamdani. Aunque la oposición del candidato a la alcaldía de Nueva York a Israel y a los judíos se disfraza con un lenguaje diferente, Fuentes, Carlson y Mamdani todos creen que Israel está en el centro de una conspiración contra su visión de la justicia.

El odio a los judíos no consiste simplemente en no ser amable con ellos o tener prejuicios contra ellos, sino que es una idea arraigada en la política que alega que los judíos son el obstáculo para todo lo que es bueno, del mismo modo que algunas religiones representan a Satanás.

"Tanto si te inclinas a la izquierda como a la derecha, si tu principio rector es que todo el mal del mundo siempre conduce a los judíos y/o Israel, entonces eres un ejemplo de antisemitismo"

Para Mamdani y otros miembros de la izquierda interseccional, Israel es el eje central del colonialismo y el racismo internacionales, como cuando, en el marco de su apoyo a la retirada de fondos a la policía en 2023, afirmó que "cuando la bota de la NYPD te pisotea el cuello, es porque la ha atado el IDF".

Para Carlson y Fuentes, Israel es el obstáculo para una verdadera política exterior de "América primero", o mejor dicho, de "Sólo América", en la que Estados Unidos se liberará de las influencias extranjeras que, en su opinión, están hundiendo y socavando el dominio cristiano blanco.

Tanto si te inclinas a la izquierda como a la derecha, si tu principio rector es que todo el mal del mundo siempre conduce a los judíos y/o Israel, entonces eres un ejemplo de antisemitismo.

Salvo que se produzca un giro en los próximos días, Mamdani está a punto de convertirse en el alcalde de Nueva York, y sus aliados están afianzados como líderes del Partido Demócrata con posibilidades reales de alcanzar el poder en los próximos años, mientras que Carlson, Fuentes y su colega antisemita Candace Owens se limitan a parlotear en podcasts.

Pero esa no es razón para que los conservadores descarten a Carlson por insignificante.

Al igual que la izquierda interseccional fue ganando terreno poco a poco durante la larga marcha de los "progresistas" a través de las instituciones educativas, culturales y políticas, también los antisemitas de derechas podrían hacer lo mismo, o al menos hacer grandes avances entre los conservadores si no se les pone freno.

Hay que trazar una línea

Más concretamente, mientras Carlson sea bienvenido en la Casa Blanca y otros comentaristas conservadores como Megyn Kelly no solo no lo condenen, sino que se ofendan ante la sugerencia de que están moralmente obligados a hacerlo, su actitud hacia el antisemitismo se normalizará en la derecha.

Trump se equivocó en 2022 cuando cenó públicamente con el rapero y antisemita Kanye West y Fuentes en su resort de Mar-a-Lago en Florida. Posteriormente renegó del odio del primero y dijo que no tenía ni idea de quién era Fuentes, negándose a pedir disculpas.

Desde entonces, se ha mantenido alejado de esa pareja, pero su caso ha servido de ejemplo para que otros miembros de la derecha continúen relacionándose con figuras como Carlson. Al rechazar los llamamientos para aislarlo o condenarlo, algunos conservadores han argumentado que defienden la libertad de expresión y que no desean imitar los intentos de la izquierda de “cancelar” a quienes expresan opiniones que no comparten.

Sin embargo, mientras no se trace una línea clara entre la Administración Trump y otros conservadores abiertamente antisemitas, será imposible seguir fingiendo que existe una diferencia tangible entre las actitudes de la derecha y la izquierda respecto al antisemitismo. Quien no esté dispuesto a hacerlo —sin importar su lugar en el espectro político— debe ser señalado como cómplice en la normalización del odio hacia los judíos.

