Maduro califica de “cordial” su llamada con Trump mientras EEUU mantiene la presión para su salida del poder

En su declaración pública, el dictador intentó presentar el contacto como una posible señal de apertura diplomática.

Virginia Martínez
Virginia Martínez

El dictador Nicolás Maduro confirmó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con el presidente Donald Trump hace varios días, un intercambio que describió como “cordial”. Sin embargo, evitó referirse a los elementos que, según reportes de prensa, habrían convertido esa llamada en un mensaje contundente desde Washington: la exigencia de que abandonara el poder de manera inmediata. Trump había reconocido el diálogo días antes, sin revelar detalles.

En su declaración pública, Maduro intentó presentar el contacto como una posible señal de apertura diplomática y aseguró que, si contribuye a un “diálogo respetuoso”, estaría dispuesto a avanzar en esa dirección. Esto, tras haber reclamado en que el despliegue militar estadounidense en el Caribe —incluido el portaviones incorporado a la operación antidrogas desde noviembre— tendría como objetivo real facilitar su derrocamiento.

“Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”, declaró Maduro.

Washington, por su parte, mantiene su posición. El Gobierno estadounidense acusa a Maduro de liderar el denominado Cártel de los Soles, designado como organización terrorista, y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que facilite su captura.

Una propuesta de salida que no llegó a buen término

De acuerdo con reportes del Miami Herald y The New York Times, la llamada incluyó una propuesta directa de la Administración Trump: otorgar garantías de seguridad a Maduro, su esposa y su hijo a cambio de que abandonara Venezuela de forma inmediata. La intención, según esas publicaciones, era abrir una transición política ordenada en medio del creciente aislamiento internacional del régimen y de las acusaciones de narcoterrorismo que enfrentan sus principales figuras.

La condición esencial —la salida inmediata— habría sido rechazada por Maduro. Además,  el dictador socialista presuntamente llegó a la conversación con dos demandas que Washington descartó desde el principio: una amnistía general para todos los responsables de crímenes cometidos durante su Gobierno y la continuidad del chavismo al mando de las fuerzas armadas.

