Maduro califica de “cordial” su llamada con Trump mientras EEUU mantiene la presión para su salida del poder

Publicado por Virginia Martínez 3 de diciembre, 2025

El dictador Nicolás Maduro confirmó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con el presidente Donald Trump hace varios días, un intercambio que describió como “cordial”. Sin embargo, evitó referirse a los elementos que, según reportes de prensa, habrían convertido esa llamada en un mensaje contundente desde Washington: la exigencia de que abandonara el poder de manera inmediata. Trump había reconocido el diálogo días antes, sin revelar detalles.

En su declaración pública, Maduro intentó presentar el contacto como una posible señal de apertura diplomática y aseguró que, si contribuye a un “diálogo respetuoso”, estaría dispuesto a avanzar en esa dirección. Esto, tras haber reclamado en que el despliegue militar estadounidense en el Caribe —incluido el portaviones incorporado a la operación antidrogas desde noviembre— tendría como objetivo real facilitar su derrocamiento.

“Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”, declaró Maduro.

Washington, por su parte, mantiene su posición. El Gobierno estadounidense acusa a Maduro de liderar el denominado Cártel de los Soles, designado como organización terrorista, y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que facilite su captura.