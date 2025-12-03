La Administración Trump respalda al gigante de la agroindustria Monsanto en disputa ante la Corte Suprema por demandas de cáncer

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de diciembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump respaldó este martes a la compañía Monsanto en su esfuerzo por lograr que la Corte Suprema pueda protegerla de responsabilidades derivadas de varias demandas por cáncer relacionadas con su herbicida Roundup. En un escrito presentado ante el alto tribunal, la administración republicana argumentó que las demandas que alegan que la empresa falló en advertirles a los consumidores todos los detalles relacionados con el impacto a la salud que ocasionaba su herbicida estaban preemptadas por la ley federal.

En su escrito, la administración Trump señaló que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) considera que el glifosato, el cual es uno de los ingredientes principales del herbicida de la empresa, probablemente no es cancerígeno y ha aprobado su uso. De igual forma, la administración conservadora afirmó en su escrito que los estados no deberían poder imponer requisitos adicionales que den lugar a demandas por falta de advertencia. “El etiquetado exigido por la ley de falta de advertencia de Misuri está preemptado por la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA)”, señala el escrito.

Posibles roces con el movimiento MAHA

El caso específico en cuestión es una demanda en el estado de Misuri en la que, bajo su ley de falta de advertencia, el paciente de cáncer John Durnell recibió una compensación de $1.25 millones. El caso podría tener consecuencias de gran alcance, no solo por el hecho de que Monsanto enfrenta otras 100.000 demandas similares, sino también porque la decisión de la Administración de posicionarse a favor de la empresa podría generar roces con el movimiento Make America Healthy Again, también conocido como MAHA.

Varios activistas de dicho grupo, el cual tiene presencia tanto dentro del Partido Republicano como en la misma administración, se han manifestado en varias ocasiones en contra de lo que han considerado como un esfuerzo por parte del Congreso estadounidense por proteger a las compañías de pesticidas de su propia responsabilidad legal.