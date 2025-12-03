La Administración Trump suspende asilo y beneficios migratorios para ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela

Una imagen de archivo de un vuelo de deportación Adaris Cole / Ejército de EEUU / AFP

En un claro endurecimiento de la política migratoria, la Administración Trump ordenó una pausa inmediata en todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de los 19 países incluidos en la lista de prohibición de viaje de medianos de año, una medida que afecta tanto a los trámites iniciales como a los procesos avanzados para obtener la tarjeta verde o la ciudadanía estadounidense.

El New York Times fue el primero en informar sobre la decisión, que marca un nuevo freno a las vías de inmigración legal. Sin embargo, este martes se conoció que la medida ya no es solo una orden informal: está formalizada en un memorando interno de USCIS, fechado el 2 de diciembre y titulado Policy Memorandum PM-602-0192, que instruye a congelar todas las solicitudes de asilo pendientes —incluido el Formulario I-589— y a suspender los beneficios migratorios solicitados por ciudadanos de los países clasificados como de “alto riesgo”.

BREAKING: The Trump administration has officially halted all immigration and naturalization from 19 third-world countries. pic.twitter.com/iPTPmcscmF — Benny Johnson (@bennyjohnson) December 3, 2025

La orden contempla a solicitantes de países de África, Medio Oriente, Eurasia, Asia Central, Sudamérica y el Caribe, incluyendo Irán, Sudán, Eritrea, Somalia, Haití, Afganistán, Yemen, Libia, Chad, Cuba, Venezuela, entre otros.

El memorando, firmado por la dirección de USCIS, también ordena revisar desde cero los beneficios ya aprobados para ciudadanos de esos países, obliga a realizar entrevistas o "reentrevistas" sin excepciones y dispone una reevaluación de quienes ingresaron a Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021, fecha coincidente con el inicio de la Administración Biden.

Todos estos países ya habían sido incluidos en junio en la lista de restricciones de viaje firmada por el presidente Donald Trump. La pausa se aplica a cualquier trámite en curso ante el USCIS.

Un portavoz de USCIS, Matthew Tragesser, confirmó al diario la medida y sostuvo que el objetivo es reforzar los criterios de elegibilidad para entrar al país y, posteriormente, aplicar para la tarjera verde y, eventualmente, la ciudadanía.

“La Administración Trump está haciendo todo lo posible para garantizar que las personas que se convierten en ciudadanos sean los mejores de los mejores. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho”, dijo el funcionario, quien añadió que la agencia “no correrá riesgos cuando el futuro de nuestra nación está en juego”.

La decisión llega en un momento político y social caldeado, después de que las autoridades identificaran a Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que obtuvo asilo en abril, como sospechoso del ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington la semana pasada.

Según el New York Times, este hecho aceleró una serie de cambios más amplios planificados por la Administración Trump, entre ellos una revisión de tarjetas verdes otorgadas previamente, una pausa en las decisiones de asilo y una reevaluación de concesiones migratorias emitidas durante la Administración Biden.

El impacto de la medida ya se refleja en la práctica. Abogados de inmigración reportaron la cancelación de entrevistas, ceremonias de naturalización y citas programadas desde hace meses o años, con solicitantes consternados e informados de manera abrupta al llegar a las oficinas.

“Todo está siendo puesto en espera. Es como un embotellamiento, y simplemente se va a poner peor”, dijo la abogada texana Ana Maria Schwartz al NYT.

La medida, según los expertos, sin dudas afectará la gestión de los casos, lo que generará problemas en un sistema que ya venía arrastrando importantes retrasos. Según estimaciones previas, más de 1,5 millones de solicitudes de asilo estaban pendientes para la semana pasada.

Si bien el memorando establece el alcance de la suspensión, USCIS aún no ha informado cuántos solicitantes serán afectados ni cuándo concluirá la revisión ordenada.