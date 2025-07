La obsesión de Tucker Carlson por Jeffrey Epstein es una teoría de la conspiración antisemita

15 de julio, 2025

Las teorías de la conspiración no suelen inventarse de la nada. Casi siempre tienen su origen en hechos bastante reales y terribles para los que no existen respuestas concluyentes y satisfactorias.

Por eso, el anuncio la semana pasada de que el Departamento de Justicia de EEUU intentaba profundizar en los expedientes del caso del financiero y traficante sexual caído en desgracia Jeffrey Epstein no produjo grandes revelaciones. Tampoco reveló la tan buscada lista de "clientes" famosos para los que conseguía víctimas menores de edad. La falta de resultados definitivos estaba destinada a ser recibida con ira por parte del público en internet ya propenso a descreer de cualquier respuesta oficial. Como era de esperar, reforzó la convicción entre quienes se habían sumergido en esta sórdida historia de que esto, también, no era más que una prueba más de un gran complot para engañar al público y encubrir crímenes inconfesables.

Pero igual de previsible era el siguiente paso en la madriguera del conejo de las teorías conspirativas de Epstein. Pocos días después de que la fiscal general, Pam Bondi, admitiera que no había pruebas en los archivos del FBI que permitieran al Departamento de Justicia continuar la investigación, el expresentador de Fox News Tucker Carlson redobló la idea de un encubrimiento gubernamental mientras hablaba en la conferencia Turning Point USA en Tampa, Florida.

No sólo estaba dispuesto a lanzar tal acusación contra una Administración formada por sus presumibles aliados políticos. Fue más allá al afirmar ante un público que vitoreaba su supuesta valentía al hacer tales acusaciones que Epstein era un agente del Gobierno de Israel, cuyas viles acciones formaban parte de algún modo de un esfuerzo por chantajear a políticos y famosos. Insatisfecho con tales calumnias, también invocó la noción de que toda la industria financiera es una especie de estafa y atacó al multimillonario pro-Israel Bill Ackman.

Carlson tampoco fue el único en tratar de hacer que esto se tratara de Israel y los judíos. La podcaster y ex periodista de Fox News y NBC Megyn Kelly, que suele ser mucho más responsable que Carlson cuando se trata de lanzar teorías conspirativas, se hizo eco de la acusación, expresando también la creencia de que Epstein era probablemente un agente del Mossad.

Un clásico tropo antisemita

¿Por qué ellos -y sus legiones de imitadores y seguidores- se aferran a la idea de que el Gobierno israelí está en el corazón de uno de los crímenes sexuales más notorios de la historia reciente? La respuesta es obvia. Para los podcasters y los "influencers" de las redes sociales, que prosperan sólo en la medida en que pueden alimentar el hambre de su público no sólo de respuestas simples a problemas complejos, sino del tipo de pensamiento conspirativo que confirma su deseo de ver todo lo malo como un complot diabólico, el caso Epstein es un regalo que nunca deja de dar. Relacionar a Israel con este tipo de temas es una garantía no sólo de millones de clics en vídeos y podcasts, sino que también proporciona a los que dicen tales cosas una audiencia de masas instantánea que siempre está dispuesta a creer cualquier cosa horrible que se pueda decir sobre el Estado judío o los judíos.

Hay que reconocer dos puntos principales al discutir este tema.

Uno es que ni Carlson ni Kelly -ni nadie más que hable de esto públicamente- tienen ninguna prueba tangible y concreta de la implicación del Gobierno israelí en los delitos sexuales de Epstein. Y lo admiten libremente.

Todo lo que tienen son alegaciones circunstanciales que afirman que "todo el mundo" cree. Consisten en que el criminal era judío, participaba en la filantropía judía y conocía a destacados israelíes. Añádase a eso el hecho de que Robert Maxwell, el padre de la que fuera novia/acómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, que actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por conspirar para abusar de menores, supuestamente tuvo vínculos con el Mossad hace unos 40 años.

Eso es mucho humo. Sin embargo, tras más de una década de obsesivo interés mundial por el caso, no se ha descubierto ningún fuego.

Desde entonces, Carlson ha hecho todo lo posible por avivar la guerra mundial de información contra Israel, utilizando su podcast, visto por millones de personas, para difundir calumnias sobre el Estado judío y temas antisemitas más tradicionales, como la negación del Holocausto.

Y ninguna denegación por parte de israelíes como el ex primer ministro Naftali Bennett, por persuasiva o autorizada que sea, silenciará jamás la conspiración. Probablemente sea un error siquiera intentarlo.

La otra es que asociar a Israel, al Mossad o a los judíos con este tipo de casos es un tropo clásico del antisemitismo, sacado directamente de Los protocolos de los sabios de Sión, en el que los complots judíos para subyugar a la sociedad mediante la subversión sexual y la manipulación en la sombra de los líderes mundiales y los Gobiernos desempeñan un papel destacado.

Por eso, lanzar este tipo de acusaciones no es un simple "clickbait"; sería difamatorio e irresponsable en cualquier momento. Pero al hacerlo ahora, están echando conscientemente combustible al fuego de un aumento global del antisemitismo que se viene produciendo desde el asalto palestino dirigido por Hamás a las comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, Carlson ha hecho todo lo posible por avivar la guerra mundial de información contra Israel, utilizando su podcast, visto por millones de personas, para difundir calumnias sobre el Estado judío y temas antisemitas más tradicionales, como la negación del Holocausto. Un análisis en profundidad de la financiación de su red en línea, en la que ha difundido propaganda proiraní y pro-Qatar, así como desinformación rusa, podría revelar (como alegan algunos de sus críticos) financiación de fuentes nefastas como Qatar.

Haber fracasado ostensiblemente en persuadir al presidente Donald Trump de que no actúe para poner fin a la amenaza nuclear iraní y trabaje con Israel para destruir el programa de Teherán, así como que todas sus predicciones de desastre si lo hiciera se hayan demostrado ridículamente falsas, no ha disuadido a Carlson de saltar de nuevo al caballo del odio a los judíos después de caer. Es típico de los teóricos de la conspiración antisemita. El hecho de que siga afirmando que no es ni antisemita ni antiisraelí es una prueba no sólo de su desvergüenza. Demuestra la forma en que se está uniendo con los detractores de los judíos de izquierdas para intentar mover la "ventana de Overton" del discurso aceptable sobre Israel para que sea seguro incurrir en el antisemitismo.

Un verdadero escándalo criminal

Señalar la forma en que se está utilizando el caso Epstein para legitimar el odio a los judíos no significa negar los crímenes en los que participaron el autor y sus socios, ni que haya muchas cosas en el caso que sigan siendo inexplicables y preocupantes.

El hecho de que Epstein se librara con un tirón de orejas cuando fue acusado por primera vez de delitos sexuales siempre ha tenido olor a corrupción, o al menos a mala conducta por parte de los fiscales de Florida implicados. El hecho de que se dedicara a esa conducta mientras se codeaba con algunas de las personas más famosas y poderosas del mundo es también tan escandaloso y desconcertante como que se saliera con la suya durante tanto tiempo.

También está la cuestión del suicidio de Epstein en una cárcel de Nueva York, que se produjo en circunstancias sospechosas y que algunos califican de asesinato por parte de quienes querían silenciarle.

Es probable que ni siquiera revelar esos nombres impida que la conspiración siga haciendo metástasis. Lo que sabemos sobre el caso Epstein es suficiente para llenar una biblioteca de libros y documentales sobre "crímenes reales".

También es cierto que la fortuna que Epstein hizo en Wall Street le dio acceso a algunas de las personas más influyentes y famosas del mundo, entre ellas el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés de Gran Bretaña, el ex primer ministro israelí Ehud Barak y un sinfín de personas más. Algunos de ellos podrían haber volado en sus aviones privados en viajes a su finca de la isla caribeña y / o participado en sus crímenes contra niñas menores de edad.

¿Se han destruido pruebas que relacionarían a otros con este escándalo? Es posible. También es posible que Epstein fuera lo suficientemente listo como para no tener por ahí un documento con una "lista de clientes" que le incriminara a él y a sus compinches. El académico y profesor emérito de la facultad de Derecho de Harvard Alan Dershowitz, que formaba parte del equipo legal de Epstein cuando éste fue acusado por primera vez de delitos, pero que más tarde lo abandonó -y él mismo fue objeto de algunas acusaciones difamatorias de participar en las fechorías de su cliente que finalmente fueron retiradas - ha dicho que conoce los nombres de algunos de los culpables pero que no puede hablar debido a los compromisos de confidencialidad impuestos por el tribunal.

Es probable que ni siquiera revelar esos nombres impida que la conspiración siga haciendo metástasis. Lo que sabemos sobre el caso Epstein es suficiente para llenar una biblioteca de libros y documentales sobre "delitos reales". Lo que no sabemos sobre él -y a estas alturas, probablemente nunca sabremos- es igualmente vasto.

¿Por qué tanta gente se interesa por este hombre y por este caso?

Como ocurre con todos los relatos de crímenes reales, el público está ávido de historias lascivas de conducta sexual inapropiada. Al igual que los reality shows que representan conductas disfuncionales o depravadas, centrarse en estas investigaciones permite al público excitarse y sentirse moralmente superior a los retratados.

Además, la mayoría de la gente entiende que incluso los mejores sistemas políticos y jurídicos son susceptibles de corrupción o injusticia, especialmente cuando, como probablemente le ocurrió a Epstein, se trata de un sistema de dos niveles en el que los ricos y las personas bien conectadas reciben mejor trato que la gente corriente. Si a esto le añadimos la creencia de algunos de que las élites mundiales no sólo están equivocadas y son corruptas, sino que están dedicadas al abuso de menores, tenemos la fórmula para una obsesión.

Por eso habría estado bien que los archivos del gobierno sobre el caso hubieran acabado con algunas de las especulaciones descabelladas.

Huevo en la cara

Gran parte del problema actual es el hecho de que tres de las figuras que ocupan puestos de autoridad en el Departamento de Justicia eran, al parecer ayer mismo, quienes se dedicaban a difundir teorías conspirativas sobre Epstein. Ese fue el caso de Dan Bongino, un podcaster y personalidad mediática antes de su actual nombramiento como subdirector del FBI. Lo mismo podría decirse de las declaraciones de Bondi y del director del FBI Kash Patel.

Esto es profundamente embarazoso para Bondi, Patel y Bongino, que se han visto obligados a comer cuervo. También ha provocado una ronda de recriminaciones dentro de la administración Trump y entre los conservadores en Internet.

En febrero, Bondi dijo a Fox News que una lista de clientes de Epstein estaba en su escritorio para ser revisada. También dijo que su departamento había obtenido horas de vídeo relacionadas con el caso. En marzo, la Casa Blanca invitó a 15 personas influyentes de extrema derecha a un evento en el que recibieron carpetas blancas con la etiqueta "Los archivos Epstein: Fase 1"; sin embargo, los documentos entregados ya estaban a disposición del público.

Pero después de haber alentado a los teóricos de la conspiración cuando era la Administración Biden la que supuestamente encubría pruebas, se quedaron con el huevo en la cara cuando resultó que no tenían nada que respaldara sus acusaciones.

Esto es muy embarazoso para Bondi, Patel y Bongino, que se vieron obligados a comer cuervo. También ha provocado una ronda de recriminaciones dentro de la administración Trump y entre los conservadores en Internet.

Como resultado, gente como Carlson no sólo están exagerando las afirmaciones de larga data de que los crímenes de Epstein eran sólo la punta de un enorme iceberg de atroces fechorías conspirativas, sino que ahora están apuntando su fuego contra Trump. El presidente instó a sus partidarios a pasar de la historia, lo que llevó a algunos en la derecha a lamentar que él también haya sido cooptado por la conspiración global. Algunos en la izquierda alegan ahora que está siendo protegido por el encubrimiento con la misma irresponsable falta de pruebas que los de la derecha han utilizado al hablar del caso.

Carlson no tiene influencia

De todo esto se pueden sacar dos conclusiones.

Una es que, por muy atroz que haya sido el discurso sobre el caso Epstein, está, al igual que el debate sobre Israel e Irán, distanciando aún más a la administración Trump de los antisemitas de "derecha woke" como Carlson.

Tal vez Bondi sea finalmente descartada por Trump. Pero al igual que el hecho de que esté decepcionando a aquellos de la extrema derecha que imaginaban que "América Primero" significaba una política exterior antiisraelí, la determinación de la Casa Blanca de pasar página a las obsesiones de Carlson y los de su calaña sigue demostrando que tienen muy poca influencia en las políticas y acciones de Trump 2.0.

Nunca hubo ninguna posibilidad de que incluso la admisión de la administración Trump de que el caso está cerrado fuera a satisfacer a aquellos que están hasta el cuello de teorías descabelladas.

Hay argumentos de peso para afirmar que, por muy malos que fueran los crímenes de Epstein y como el propio Trump ha dicho ahora, otras amenazas importantes para Estados Unidos y Occidente son más prioritarias. Nos gustaría saber a ciencia cierta quién hizo qué y con quién en el avión y la isla de Epstein. Pero que el gobierno y los medios de comunicación se persigan la cola buscando respuestas a preguntas que podrían no tener respuestas concluyentes sobre un viejo escándalo no es un buen uso del tiempo de nadie.

También es cierto que no impedirá que los teóricos de la conspiración o los antisemitas sigan promoviendo la idea de que el caso Epstein demuestra que Israel o los judíos estaban promoviendo crímenes sexuales y luego ocultándolos. Al igual que el asesinato de John F. Kennedy y otros temas similares para aquellos que habitan en los pantanos febriles, el caso Epstein vivirá y continuará alimentándose de sí mismo en el futuro previsible.

Nunca hubo ninguna posibilidad de que incluso la admisión de la administración Trump de que el caso está cerrado fuera a satisfacer a aquellos que están hasta el cuello de teorías salvajes. Decirles que no hay "allí" allí era, no importa la verdad del asunto, nunca va a silenciar a los escépticos o detener sinvergüenzas de tratar de vincularlo con el odio a Israel.

Al igual que con su promoción de la negación del Holocausto, la postura de Carlson de que "sólo está haciendo preguntas" sobre Epstein no es sincera. Aunque alegará que está siendo silenciado incluso después de gritar sus acusaciones infundadas ante enormes audiencias, hace tiempo que ha pasado el momento de dejar de hablar de él y de sus socios de la "derecha woke" como si pretendieran buscar la verdad sobre Epstein, Israel, Irán o cualquier otra cosa. Como el propio virus del antisemitismo, los odiadores sin escrúpulos pueden estar siempre con nosotros. Aunque nunca será posible desacreditar de forma concluyente a quienes difunden teorías conspirativas destinadas a perjudicar a Israel y a los judíos entre quienes están dispuestos a tragarse sus calumnias, corresponde a la gente decente dejar de tratar a Carlson como una fuente creíble de información o como representante de algo que no sean los elementos más irresponsables de la sociedad.

© JNS