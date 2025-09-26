FBI: 274 agentes fueron enviados al Capitolio en J6, muchos de ellos se quejaron más tarde de que eran "peones" políticos

Publicado por John Solomon and Steven Richards 26 de septiembre, 2025

El FBI desplegó en secreto a más de 250 agentes de paisano en el Capitolio de Estados Unidos durante el 6 de enero de 2021, una operación tan desorganizada que desencadenó frustraciones graves entre muchos de los miembros del FBI que consideraban que la agencia había perdido sus competencias básicas en favor de lo "woke" y había permitido que sus empleados se convirtieran en "peones de una guerra política", según un informe posterior que se mantuvo oculto al público durante más de cuatro años.

Decenas de agentes y personal del FBI -muchos de ellos de la principal oficina del FBI en Washington (WFO)- enviaron quejas anónimas al equipo de seguimiento en las que detallaban cómo los agentes eran enviados a un escenario inseguro sin el equipo de seguridad adecuado o la capacidad de identificarse fácilmente como oficiales armados ante otras agencias policiales, según muestra el informe obtenido por Just the News.

La queja más persistente fue que la oficina de James Comey y Chris Wray se había infectado de sesgos políticos e ideología progresista al tratar a los manifestantes de Black Lives Matter, en el verano de 2020, de forma muy diferente a los detenidos tras el episodio del 6 de enero.

"El FBI debería dejar claro a su personal y al público que, a pesar de su obvia parcialidad política, en última instancia sigue tomándose en serio su misión y sus prioridades", escribió un empleado en una mordaz crítica. "Debe investigar de forma igualitaria y agresiva las actividades delictivas con independencia de la raza, afiliaciones políticas o motivaciones percibidas de los delincuentes; y debe proteger de forma igualitaria y agresiva a todos los estadounidenses con independencia de la raza percibida, las afiliaciones políticas o las motivaciones".

Ese agente instó a los líderes del FBI a "identificar opciones de salida viables para el personal del FBI que ya no considere legal o moralmente aceptable apoyar a una agencia federal de aplicación de la ley y de inteligencia motivada por prejuicios políticos".

Un agente sugirió que el problema se extendía más allá de la oficina a la Fiscalía de EEUU, lo que indica un problema más amplio con la parcialidad política.

"Actualmente, la oficina del fiscal de EEUU está dictando qué es lo que se investiga. Este es un peligroso precedente porque apenas podemos conseguir que lleven a cabo investigaciones que claramente cumplen los umbrales necesarios para procesamientos federales", escribió el agente. "Sin embargo, su disposición a llevar a cabo una orden de registro por un delito menor parece ridícula. No es razonable que el FBI lleve a cabo investigaciones que impliquen violaciones de delitos menores a nivel federal... no es nuestra función".

Muchos de los comentarios de los agentes se centraron en la Washington Field Office y su cultura. "WFO es una oficina irremediablemente rota que está más preocupada por llevar máscaras y reclutar grupos raciales/sexuales preferidos que por atrapar a los malos de verdad", escribió un trabajador.

Añadió otro: "Ojalá prestaran más atención a nuestra seguridad que al tipo de máscaras que llevamos. Si nos van a desplegar en una situación de disturbios, ¡entonces den el maldito equipo de seguridad adecuado: casco, protección facial, ropa protectora y formación!".

Las respuestas posteriores a la acción - 50 páginas en total - fueron localizadas por el equipo del actual director del FBI, Kash Patel, y entregadas recientemente al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y a su subcomité especial que investiga los fallos de seguridad y la instrumentalización de las fuerzas del orden durante los disturbios del 6 de enero.

274 agentes infiltrados en los disturbios, sin planes de seguridad

El documento ha resultado ser una poderosa revelación para los legisladores, al exponer por primera vez que el FBI contaba con un total de 274 agentes de paisano armados desplegados en el Capitolio, pero sin un equipo de seguridad claro de cómo ser reconocidos por otras fuerzas del orden que trabajaban en el caos de los disturbios.

Puedes leer el informe posterior a la acción a continuación:

FBI-HJC119-J6IG-000001-000050.pdf

Wray, el predecesor de Patel, se negó en redondo a decir al Congreso cuántos agentes fueron al Capitolio ese día, si es que hubo alguno. Y un anterior Informe del Inspector General del Departamento de Justicia no divulgó el número, refiriéndose únicamente a un equipo SWAT que la oficina envió al Capitolio y a que había más de dos docenas de informantes entre la multitud.

La existencia de agentes del FBI en masa en el Capitolio el 6 de enero también podría ser un problema en muchos de los casos que se presentaron posteriormente ante los tribunales. Si los agentes fueron testigos en el Capitolio y no lo revelaron en las declaraciones juradas posteriores durante los procesamientos podría crear motivos para que los acusados recurrieran.

El documento también revela por primera vez que durante años hubo una preocupación generalizada dentro de la oficina -sentimientos que estallaron después de que el FBI comenzara a enviar equipos SWAT para detener a los participantes del 6 de enero por delitos menores- de que el FBI se había vuelto parcial a favor de los progresistas y en contra de los conservadores.

A pesar del informe previo, Wray rechazó esa idea en un testimonio ante el Congreso. "La idea de que estoy sesgado contra los conservadores me parece un tanto descabellada, dados mis propios antecedentes personales", dijo Wray al Congreso en 2023.

"He descubierto que, casi invariablemente, las personas que más gritan sobre la politización del FBI son ellas mismas las más políticas, y la mayoría de las veces, hacen afirmaciones de politización para promover sus propios puntos de vista u objetivos, y a menudo no conocen los hechos o están decidiendo ignorarlos", añadió Wray en un episodio del podcast FBI Retired Case File Review que se emitió ese mismo año.

Agente: "Nuestra respuesta al motín del Capitolio apesta a parcialidad política"

Las palabras "política" o "parcialidad" se mencionaron más de una docena de veces en las respuestas, y sentimientos similares aparecen decenas de veces en las 50 páginas.

"Nuestra respuesta a los disturbios del Capitolio apesta a parcialidad política", escribió uno.

Otro añadía: "Me pregunto si nuestros prejuicios afectaron a nuestra preparación".

Un tercero sugería que los agentes y analistas se habían enfrascado en el principal negocio de Washington -la política- en lugar de en la lucha contra el crimen y culpaba a la dirección de la oficina del desliz.

"Hemos sido utilizados como peones en una guerra política, y la dirección del FBI cayó en la trampa y ha permitido que ocurra", escribió ese empleado. "Se supone que debemos cantar strikes, independientemente de la presión política, ahora ni siquiera se puede confiar en que estemos en el campo", comentó otro agente.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Jim Jordan prometió a través de un portavoz llegar al fondo de los secretos aún no revelados del 6 de enero junto al presidente del subcomité del 6 de enero Barry Loudermilk.

"Debido a nuestra supervisión, al liderazgo del presidente Loudermilk y al del director Patel, seguimos descubriendo qué ocurrió exactamente el 6 de enero", dijo el portavoz de Jordan, Russell Dye, a Just the News.

"Durante los más de dos años que llevo investigando los sucesos del 6 de enero, he visto pruebas que sugieren un potencial sesgo político dentro de las agencias que puede haber influido en sus acciones antes, durante y después de los sucesos del 6 de enero. Pero este informe es más condenatorio de lo que nadie podía imaginar y abre aún más interrogantes", declaró Loudermilk a Just the News.

"¿Por qué el Congreso se acaba de enterar de que había bastantes más activos del FBI en el Capitolio de los que se habían identificado previamente? ¿Se informó a los tribunales que juzgaron los casos relacionados con el 6 de enero de que estos agentes estaban en el Capitolio? ¿Fue alguno de los agentes encargado de investigar a individuos en el Capitolio? ¿Fueron alguna vez llamados a testificar durante los juicios de los acusados del J6? ¿Testificó alguno de los antiguos dirigentes del FBI sobre el personal adicional en el Capitolio? Éstas son sólo algunas de las preguntas que formulará mi comisión", dijo el presidente.

El informe resuelve uno de los misterios del 6 de enero: ¿Cómo respondió el FBI cuando comenzó a estallar la violencia en el Capitolio? Anteriormente, Wray se negó a divulgar ante el Congreso cuántos agentes o informantes estuvieron presentes durante el incidente.

"La respuesta inicial de hacernos responder de nuevo a una revuelta manteniendo la línea no parecía apropiada porque no tenemos el equipo o entrenamiento para control de disturbios", dijo un agente.

"Como en junio, los agentes fueron desplegados de nuevo en las calles (específicamente alrededor del Capitolio) y simplemente se les dijo que se pusieran detrás de la MPD. Ninguna otra indicación. Cuando se les preguntó específicamente qué se suponía que tenían que hacer o con quién tenían que ponerse en contacto, se les dijo simplemente que la dirección había dicho que fueran allí y no hubo respuesta", dijo otro. "Los agentes del FBI no tienen formación para, ni equipo para, control de disturbios".

Los agentes se quejaron de un "doble rasero" por motivos políticos

El informe también reveló que los agentes estaban fuertemente en desacuerdo con cómo fueron desplegados y cómo se siguieron los casos después de ese día, al ver un doble rasero.

"Las acciones del 6 de enero de 2021 fueron absolutamente despreciables e inaceptables en una sociedad civilizada. Lo que es aún más inaceptable fue la hipocresía mostrada por el FBI y su cúpula en su intento de ir a por los implicados en los disturbios del Capitolio, mientras nosotros, como agentes, veíamos arder ciudades por toda América durante el verano de 2020", dijo un agente.

"La conspiración para cometer crímenes en el Capitolio el 6 de enero, también fueron cometidos por malos actores durante los disturbios del verano de 2020 que condujeron a las elecciones del 3 de noviembre de 2020. Los agentes se quedaron sobre el terreno en Washington, DC y observaron cómo las tiendas eran saqueadas, quemadas, y despojadas de cualquier cosa de valor", escribió el agente.

"Peor aún, funcionarios fueron asaltados en las calles a plena luz del día con las cámaras grabando, y sin embargo nuestra respuesta entonces no fue nada parecida a la respuesta de los disturbios del Capitolio el 6 de enero de 2021 y después. No recuerdo ni un solo caso en el que el FBI, concretamente el FBI WFO, hiciera ningún intento de poner los recursos detrás de los disturbios del verano de 2020, como hicieron durante los Disturbios del Capitolio", explicó el agente.

Los mordaces comentarios de los agentes de la Oficina de Campo de Washington evaluando el trabajo de su propia oficina ese día no fueron incluidos en un informe de la Oficina del Inspector General revisando la actuación del FBI en el periodo previo y durante la certificación electoral del 6 de enero. Ese informe sólo confirmaba que había "varios cientos" de agentes desplegados, pero no ofrecía más detalles sobre los retos a los que se enfrentaron o sus quejas.

