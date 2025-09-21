Trump presionó a Pam Bondi por no haber tomado “ninguna acción” contra tres de sus rivales políticos

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump criticó este sábado a la fiscal general Pam Bondi al afirmar que el hecho de no haber impuesto cargos criminales contra el senador demócrata Adam Schiff, la fiscal general de Nueva York Letitia James y el exdirector del FBI James Comey, estaba “matando nuestra reputación y credibilidad”.

A través de su cuenta de Truth Social, Trump escribió: “Pam: He revisado más de 30 declaraciones y publicaciones que dicen, básicamente: ‘la misma vieja historia de siempre, mucha charla, ninguna acción. No se está haciendo nada. ¿Qué pasa con Comey, Adam ‘Shifty’ Schiff, Letitia??? Todos son culpables como el demonio, pero no se va a hacer nada’. Luego casi ponemos a un fiscal federal apoyado por los demócratas, en Virginia, con un pasado republicano realmente malo. Un RINO woke, que nunca iba a hacer su trabajo. Por eso dos de los peores senadores demócratas lo IMPULSARON con tanta fuerza. Incluso le mintió a los medios y dijo que renunció, y que no teníamos caso. No, yo lo despedí, y HAY UN GRAN CASO, y muchos abogados y expertos legales lo dicen”.

Trump contra Siebert

En su publicación, la persona a quien Trump se refería como el “fiscal general apoyado por los demócratas” en Virginia era Erik Siebert, el exfiscal federal del Distrito Este de dicho estado, quien renunció este viernes poco después de que Trump pidiera públicamente su destitución durante una ronda de preguntas y respuestas con periodistas de la Oficina Oval en la Casa Blanca. El líder republicano expresó dicha petición en medio de numerosos informes de que Siebert no creía que existiesen pruebas suficientes para acusar a James de fraude hipotecario.

“Sí, quiero que se vaya, sí”, les dijo Trump a los periodistas, para luego añadir que Siebert no contaba con su aprobación al tener el apoyo de los senadores demócratas Tim Kaine y Mark Warner, a quienes calificó como dos de las peores figuras del partido. “Fue aprobado por dos senadores demócratas que, en mi opinión, están entre los peores”, le comentó el mandatario republicano a la prensa.