El exagente del FBI Peter Strzok pierde el caso por despido improcedente

Publicado por Misty Severi 24 de septiembre, 2025

Un juez federal desestimó el martes la demanda de Peter Strzok, exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) caído en desgracia, quien alegaba que había sido despedido ilegalmente y que el buró y el Departamento de Justicia habían violado sus derechos a la libertad de expresión y la privacidad.

El FBI echó a Strzoken en 2018 después de que una revisión de miles de mensajes de texto que había enviado a la abogada de la agencia Lisa Page, con quien mantenía un romance, revelara un sesgo contra el entonces candidato Donald Trump.

La jueza federal Amy Berman Jackson dictaminó que el exagente y su equipo no lograron demostrar cómo se habían violado sus derechos en su despido, pero enfatizó que no se pronunciaba sobre si la destitución fue la medida correcta.

"La única cuestión a determinar aquí, por tanto, es si la imposición por parte del FBI del despido se ajustaba a la Constitución", escribió Jackson, nombrada por Obama, en su fallo. "Después de una revisión exhaustiva de los alegatos y los materiales presentados en apoyo de las mociones cruzadas, el Tribunal considera que no hay disputa genuina de hechos materiales que impidan la entrada de un juicio sumario a favor de los demandados y que la moción del demandante para un juicio sumario debe ser denegada".

Jackson dijo que mantendrá su opinión completa bajo secreto hasta el 30 de septiembre de 2025, porque parte del material y las deposiciones se presentaron bajo sello. Pero dijo que no cree que tenga que permanecer sellado y levantará el secreto a menos que los litigantes se opongan.

Strzok aún no ha comentado públicamente la sentencia, y puede recurrirla ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington.

El exagente, que trabajó en la oficina durante 22 años antes de ser despedido, ha negado que sus opiniones personales sobre Trump influyeran en su capacidad para desempeñar su trabajo, según Politico, y un informe del inspector general no encontró pruebas de que la investigación de Strzok sobre Rusia se viera afectada por una supuesta parcialidad.

Strzok participó en el inicio de Crossfire Hurricane, la investigación sobre el bulo de la colusión entre Trump y Rusia. En un momento dado, menos de tres meses antes de las elecciones presidenciales de 2016, envió un mensaje a Page en el que le decía: "No hay forma de que [Trump] salga elegido", añadiendo, sin embargo, que "no pueden correr ese riesgo."

"Es como una póliza de seguro en el improbable caso de que mueras antes de los 40", continuó.

Misty Severi es reportera de Just The News.

