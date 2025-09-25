El exdirector del FBI James Comey es imputado por presunto falso testimonio y obstrucción a la Justicia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de septiembre, 2025

James Comey, exdirector del FBI durante el segundo mandato de Barack Obama, fue imputado este jueves por un gran jurado en Virginia bajo los cargos de declaración falsa y obstrucción a la Justicia, en un caso que marca un nuevo episodio en la disputa entre el exfuncionario demócrata y el presidente Donald Trump.

La acusación se centra en el presunto falso testimonio que Comey habría brindado al Comité Judicial del Senado el 30 de septiembre de 2020, cuando el exdirector del FBI fue interrogado sobre los errores cometidos por la agencia durante la investigación ‘Crossfire Hurricane’, que investigó los vínculos nunca probados entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y el régimen de Rusia.

La acusación se produce apenas días después de que el propio Trump instara públicamente a su Departamento de Justicia a actuar “ahora” contra Comey y otros exfuncionarios demócratas vinculados a la falsa trama rusa. La rapidez de la imputación se debió en gran medida a que el plazo de prescripción para acusar a Comey se vencía el próximo martes, 30 de septiembre de 2025, debido a que la ley exige que la acusación sea elevada hasta máximo cinco años después del testimonio.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, reaccionó rápidamente a la imputación: “Nadie está por encima de la ley. La imputación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos los hechos en este caso”.

No one is above the law. Today’s indictment reflects this Department of Justice’s commitment to holding those who abuse positions of power accountable for misleading the American people. We will follow the facts in this case. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 25, 2025

Contexto de la investigación ‘Crossfire Hurricane’

El caso contra Comey se centra en el presunto falso testimonio al Congreso sobre su manejo de la investigación original del FBI en torno a los posibles vínculos entre la campaña de Trump y Rusia.

Según Fox News Digital, la pesquisa se abrió para determinar si Comey falseó información durante aquellas audiencias para protegerse. Paralelamente, la cadena de noticias reveló que también el exdirector de la CIA John Brennan enfrenta investigaciones criminales ligadas al mismo caso.

Un informe posterior del fiscal especial John Durham concluyó que el FBI “falló en actuar” ante señales claras de que la investigación fue utilizada por la campaña de Hillary Clinton con fines políticos en el marco de su disputa electoral con el propio Trump.

“Los hechos antes mencionados reflejan una falla bastante sorprendente e inexplicable al considerar e incorporar adecuadamente la inteligencia del Plan Clinton en la toma de decisiones investigativas del FBI en la investigación Crossfire Hurricane”, escribió Durham. “De hecho, si el FBI hubiera abierto la investigación Crossfire Hurricane como una evaluación y, a su vez, hubiera reunido y analizado datos en conjunto con la información de la inteligencia del Plan Clinton, es probable que la información recibida se hubiera examinado, como mínimo, con un ojo más crítico”.

La presión de Trump sobre los fiscales del DOJ

Si bien los seguidores del presidente Trump esperaban con ansias esta acusación, los críticos de la Administración han denunciado que las imputaciones se producen en medio de fuertes presiones públicas del mandatario republicano para perseguir a sus “enemigos políticos”.

Según fuentes citadas por ABC News, Trump habría destituido al fiscal Erik Siebert por dudar en avanzar contra Comey. En su lugar, optó por nombrar a Lindsey Halligan, exabogada del propio presidente sin experiencia previa como fiscal.

“Pam Bondi está haciendo un GRAN trabajo como fiscal general de Estados Unidos. Es muy cuidadosa, muy inteligente, ama a nuestro país, pero necesita una fiscal dura en el Distrito Este de Virginia, como mi recomendación, Lindsey Halligan, para poner las cosas en marcha”, dijo Trump en redes sociales para justificar la decisión.