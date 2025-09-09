El ex agente del FBI que filtró información a una empresa china estuvo involucrado en una amplia gama de investigaciones notables

Publicado por Jerry Dunleavy - Just The News 9 de septiembre, 2025

El líder de contrainteligencia del FBI, condenado desde hace tiempo, que filtró información sobre una investigación criminal de una empresa china vinculada a los negocios de Hunter Biden, había desempeñado anteriormente lo que, según afirmó en su defensa, había sido funciones de supervisión en una amplia gama de investigaciones.

Charles McGonigal, del que ahora se sabe que filtró información sensible a objetivos vinculados con China de una investigación del FBI que estaba ayudando a supervisar, desempeñó un papel en una serie de otras investigaciones del FBI, incluida una caza de topos chinos, una informe defensivo dado a la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016, la infundada investigación de la colusión Trump-Rusia, un enjuiciamiento fallido de ejecutivas de Huawei, las filtraciones de Chelsea Manning a Wikileaks, la explosión del vuelo 800 de TWA, los atentados terroristas de Al-Qaeda y mucho más.

McGonigal, que fue jefa de sección de la Sección de Coordinación de Cibercontrainteligencia en la sede del FBI durante gran parte de 2016, fue promovida por el director del FBI James Comey, ya despedido, a agente especial a cargo de la división de contrainteligencia del FBI en su oficina de campo de Nueva York en octubre de 2016.

McGonigal fue sentenciada en diciembre de 2023 por blanqueo de dinero relacionado con el oligarca ruso Oleg Deripaska y en febrero de 2024 por recibir cientos de miles de dólares de un funcionario del gobierno albanés. El DOJ describió a Deripaska como "un magnate ruso que actúa como agente de Vladimir Putin".

Seth DuCharme, exfiscal federal del Distrito Este de Nueva York durante la primera administración Trump, que actuó como abogado defensor de McGonigal, promocionó el extenso currículum de McGonigal en memos de sentencia en 2023 y 2024. "Para sopesar la gravedad de este delito con los antecedentes personales del señor McGonigal, incluido su extenso trabajo como profesional de la seguridad nacional, el Tribunal debe considerar cuidadosamente la totalidad de sus circunstancias", argumentó DuCharme. También dijo: "El servicio del Sr. McGonigal a los Estados Unidos ha sido verdaderamente extraordinario, y a menudo con grave riesgo personal."

Ninguno de los dos memorándum de sentencia hizo mención alguna al papel de McGonigal en la caza de un topo que ayudaba a los chinos ni a sus conexiones con la defectuosa investigación Crossfire Hurricane. Irónicamente, el engaño de Crossfire Hurricane pintó a Donald Trump como un activo ruso.

DuCharme no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Just the News.

La conexión china con Hunter Biden

CEFC era un conglomerado chino multimillonario fundado por Ye Jianming, un magnate de los negocios vinculado al Partido Comunista Chino que posteriormente desapareció en China pero con el que Hunter Biden había intentado cerrar numerosos acuerdos. Los medios estatales chinos identificaron a Ye en un supuesto caso de corrupción en 2018, y China permitió la quiebra de CEFC.

También se cree que Hunter Biden y sus empresas asociadas recibieron millones en pagos de CEFC en 2017 y 2018, y el adjunto de Ye, Patrick Ho, también acordó pagar a Hunter Biden un anticipo legal de un millón de dólares.

Hunter se refirió a Ho como "el puto jefe de espionaje de China" en una grabación de voz del 11 de mayo de 2018.

Ho fue condenado a tres años de prisión en marzo de 2019 por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Fue deportado a Hong Kong en junio de 2021 tras cumplir su condena.

McGonigal se reunió con los fiscales en noviembre de 2023 y "reconoció durante la entrevista proffer que compartió información con la Persona B sobre la investigación del CEFC y las detenciones anticipadas derivadas de ella."

Recientemente se reveló que McGonigal había filtrado información a la "Persona B" -que se cree que es el empresario Dorian Duka, aliado del presidente socialista albanés Edi Rama y socio de CEFC- incluso cuando el FBI estaba investigando en secreto a la empresa china, según la nuevo informe del inspector general en funciones del Departamento de Justicia, William M. Blier.

McGonigal dirigió la caza del topo chino, más tarde se convertiría en un topo para China

La red de espionaje de la CIA en China fue desmantelada por los servicios de inteligencia chinos entre 2010 y 2012, con más de una docena de fuentes para EE.UU. supuestamente asesinadas o desaparecidas durante ese periodo. McGonigal fue presuntamente puesta a cargo de un esfuerzo intragubernamental conjunto para determinar si la red de espionaje de la CIA había sido descubierta debido a un topo dentro de la CIA.

The New York Times informó en 2018 de que "un veterano agente de contrainteligencia del FBI, Charles McGonigal, fue asignado para dirigirla" según "antiguos funcionarios de las fuerzas de seguridad estadounidenses" The Guardian también informó de que McGonigal fue el responsable de "dirigir [...] la caza de un presunto espía chino que trabajaba como topo en la CIA"."Courthouse News informó de que McGonigal "dirigió una investigación sobre una violación masiva de la seguridad que llevó al encarcelamiento, desaparición o ejecución de informantes de la CIA en China."

El New York Times informó de que el ex oficial de casos de la CIA Jerry Chun Shing Lee "era el principal sospechoso" de ser el topo, pero aunque finalmente fue detenido y condenado, nunca se ha confirmado públicamente si había habido múltiples topos, o si China había desarticulado la red de espionaje de la CIA de alguna otra forma.

El Times dijo de Lee que, en 2012, el FBI "podría haberlo arrestado en el acto por posesión de información clasificada", pero que "dentro de un grupo de trabajo secreto del gobierno, los investigadores argumentaron en contra." Los agentes del FBI habrían permitido a Lee salir de Estados Unidos con destino a Hong Kong en 2013 y, a pesar de que Lee habría "regresado a Estados Unidos sin llamar la atención del FBI" al menos una vez, no fue detenido hasta 2018.

El Departamento de Justicia anunció en 2018 que Lee, chino-estadounidense, había sido acusado de retener ilegalmente documentos relacionados con la defensa nacional y de "conspiración para reunir o entregar información de defensa nacional para ayudar a un gobierno extranjero."

Ese gobierno resultaría ser China.

El DOJ dijo que agentes del FBI registraron las pertenencias de Lee en hoteles de Hawái y Virginia en 2012, donde encontraron que Lee "estaba en posesión no autorizada de materiales relacionados con la defensa nacional", incluyendo "dos libros que contenían notas manuscritas que contenían información clasificada, incluidos, entre otros, nombres y números de teléfono verdaderos de activos y empleados encubiertos de la CIA, notas operativas de reuniones de activos, lugares de reuniones operativas y ubicaciones de instalaciones encubiertas."

El DOJ alegó que "dos oficiales de inteligencia chinos (OI) se acercaron a Lee y le ofrecieron pagarle por información" en 2010 y que "Lee recibió encargos de los OI al menos hasta 2011."

No obstante, a Lee se le permitió salir de Estados Unidos y regresar a Hong Kong, y no fue detenido hasta media década después.

Lee se declaró culpable en mayo de 2019 de "conspirar para comunicar, entregar y transmitir información de defensa nacional a la República Popular China." Fue sentenciado a diecinueve años de prisión en noviembre de 2019.

"El jefe de la cacería del FBI del topo que traicionó a los activos estadounidenses en China resultó ser él mismo un topo que filtró información a la operación del PCCh que pagó a los Biden", twitteó el lunes el Proyecto de Supervisión de la Fundación Heritage.

Clinton recibe una sesión informativa a la defensiva y Trump es investigado

Los republicanos llevan mucho tiempo señalando un doble rasero en la forma en que se utilizaban los informes defensivos del FBI en casos de alto perfil que implicaban a figuras políticas. Hillary Clinton recibió un informe defensivo sobre los esfuerzos de Turquía para influir en ella, y también se dieron informes defensivos al congresista Eric Swalwell y a la entonces senadora Dianne Feinstein sobre sus estrechos vínculos con presuntos agentes chinos, lo que efectivamente puso fin a las investigaciones criminales o de contrainteligencia del FBI.

Los documentos del FBI indican que McGonigal desempeñó un papel en la sesión informativa defensiva dada a la campaña de Clinton en octubre de 2015.

El desclasificado FBI registro afirma que la sesión informativa a la campaña de Clinton fue dada por el funcionario del FBI David Archey, pero McGonigal fue el funcionario superior del FBI "CC'ed" en la redacción de la sesión informativa de Clinton.

La "Sinopsis" del briefing decía que el objetivo era proporcionar un "briefing defensivo a David E. Kendall y su asociada Katherine Turner... abogados personales de Hillary Clinton".

Los documentos recientemente desclasificados revelan que Clinton estaba en el punto de mira del gobierno turco. "El propósito de la reunión era proporcionar un briefing defensivo clasificado para la campaña presidencial de la señora Clinton... A Kendall y Turner se les informó de que el FBI les estaba proporcionando este briefing para su conocimiento y para que la señora Clinton pudiera tomar las medidas adecuadas para protegerse", escribió el FBI.

El manejo de la sesión informativa defensiva para Clinton en 2015 fue muy diferente de la sesión informativa del FBI dada a Trump en 2016.

La primera sesión informativa de inteligencia del FBI sobre el entonces candidato Trump en agosto de 2016 en su oficina de campo de Nueva York se utilizó como"pretexto" para reunir pruebas sobre él y sobre el entonces asesor de política exterior Mike Flynn, según 2019 testimonio del entonces inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz.

El funcionario del FBI Joseph Pientka dirigió la sesión informativa y más tarde acompañaría al agente del FBI caído en desgracia Peter Strzok a entrevistar a Flynn en enero de 2017. "Enviaron a un agente supervisor a la sesión informativa del equipo Crossfire Hurricane, y ese agente preparó un informe para el archivo de la sesión informativa sobre lo que dijeron el señor Trump y el señor Flynn", testificó previamente Horowitz.

"Así que el agente estaba realmente haciendo la sesión informativa, pero también la estaba utilizando con fines de investigación", dijo Horowitz.

El entonces presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Lindsey Graham, dijo en 2020 que "hubo un claro doble rasero por parte del Departamento de Justicia y el FBI cuando se trató de las campañas de Trump y Clinton en 2016."

McGonigal y Strzok trabajaron juntos en el "huracán Crossfire"

McGonigal estuvo involucrada en varias partes clave de "Crossfire Hurricane", incluida la recepción inicial de las reclamaciones que la oficina utilizó para lanzar la investigación, así como el objetivo del FBI de Carter Page, asociado de la campaña de Trump.

El informe de Horowitz de 2019 sobre los abusos de la FISA contra la campaña de Trump reveló que McGonigal había sido una de las primeras receptoras del FBI de la "información Downer" que la oficina utilizó para justificar el lanzamiento de Crossfire Hurricane. Esa información lleva el nombre del ex embajador australiano Alexander Downer, que dio cuenta de una reunión que mantuvo en mayo de 2016 con el asesor de la campaña de Trump George Papadopoulos en un bar de Londres. Según el Financial Review, Downer dijo que Papadopoulos indicó tener conocimiento de un archivo ruso de "trapos sucios" sobre la entonces candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton.

El Agregado Legal del FBI en el extranjero envió una comunicación electrónica documentando la información de Downer a la oficina de campo del FBI en Filadelfia a finales de julio de 2016, según el informe del organismo de control del DOJ, y "el mismo día, la información de la CE fue enviada por correo electrónico al Jefe de Sección de la Sección de Coordinación de Contrainteligencia Cibernética en la sede del FBI." El jefe de sección era McGonigal.

El subdirector adjunto del FBI Jonathan Moffa confirmó con el Comité Judicial del Senado durante una entrevista en septiembre de 2020 que McGonigal fue uno de los primeros funcionarios del FBI en recibir las acusaciones de Downer. Moffa dijo que "recibí un correo electrónico que contenía esencialmente esa denuncia, que luego sirvió de base para la apertura del caso, así es."

"Lo recibí de ... Este era el nombre de un jefe de sección. Charles McGonigal, que estaba en la división en ese momento. ... Era un jefe de sección dentro de la División de Contrainteligencia, en el lado operativo", dijo Moffa.

Justo antes de las elecciones de noviembre de 2016, Strzok copió y pegó una conversación de texto que supuestamente había mantenido con McGonigal y se la envió a su compañera de trabajo y amante Lisa Page. McGonigal había preguntado a Strzok si tenía tiempo para que McGonigal se pasara por allí. Strzok le preguntó a McGonigal cómo estaba Nueva York, y añadió: "Mucho ruido allí de todo el lado criminal sobre nuestras cosas". McGonigal respondió que "pensaba que teníamos filtraciones aquí en NYC .... Estoy seguro de que se alegrarán cuando llegue el martes".

McGonigal también envió un mensaje a mediados de marzo de 2017 a la entonces subdirectora adjunta del FBI, Jennifer Boone, en el que preguntaba: "TS [Top Secret] FISA briefed to HPSCI tomorrow? Alguna preocupación de que esto se filtre?".

Boone respondió: "Intentando averiguarlo [...] Siempre me preocupa que haya filtraciones. Estás hablando de Dragon, ¿verdad?". Dragón era el nombre en clave que el FBI dio a Carter Page mientras perseguían órdenes de la FISA contra él. Page era colega de Papadopoulos.

"Sí, y creará un verdadero problema para nosotros si se hace público, ya que CP [Carter Page] saldrá de nuestro compromiso en un minuto NY", McGonigal respondió el mensaje. "Nuestro equipo está hablando actualmente con CP sobre Rusia".

Dado que la operación Crossfire Hurricane ha sido calificada de "engaño fabricado" por la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y que ella misma es objeto de investigación, es muy probable que cualquier otra comunicación, trato o plan realizado entre McGonigal y Strzok junto con otros salga a la luz.

McGonigal supervisa la investigación de la directora financiera de Huawei, sin éxito

El funcionario caído en desgracia del FBI también desempeñó un papel anterior en una investigación finalmente infructuosa sobre otra enorme empresa china: Huawei.

En su proceso de sentencia, el abogado defensor de McGonigal argumentó ante los tribunales que McGonigal "supervisó, entre otros casos, la investigación de varios años de Huawei Technologies... y su directora financiera Wanzhou Meng en relación con un esquema para defraudar a numerosas instituciones financieras mundiales en relación con las actividades comerciales de la empresa en Irán."

Meng Wanzhou fue detenida por las autoridades canadienses en diciembre de 2018 a petición de Estados Unidos, acusada en el Distrito Este de Nueva York en enero de 2019 y acusada de fraude bancario y fraude electrónico, así como de conspiración para cometer ambos.

Ella salió libre y regresó a China en septiembre de 2021 después de que el Departamento de Justicia de Biden accediera a firmar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con la líder de Huawei y consintiera en poner fin a la petición de extradición de Estados Unidos.

Poco después de la detención de Meng en 2018, los canadienses Michael Spavor y Michael Kovrig, apodados "los dos Michaels", fueron arrestados por las autoridades chinas y luego juzgados y condenados en secreto en China en marzo de 2021. Horas después de que se anunciara la liberación de Meng, saltó la noticia de que los dos Michaels habían sido puestos en libertad y se dirigían de vuelta a Canadá. La administración Biden seguiría afirmando que no había sido un intercambio de prisioneros.

Chelsea Manning y la filtración de WikiLeaks

McGonigal desempeñó un papel importante en la investigación del soldado de primera clase del ejército Bradley Manning, que tras identificarse como mujer cambió su nombre por el de Chelsea. Manning fue finalmente condenado por filtrar ilegalmente información clasificada a WikiLeaks.

El abogado defensor de McGonigal dijo a los tribunales antes de la sentencia que su cliente "dirigió el Grupo Especial WikiLeaks del FBI que investigaba la filtración de más de 200.000 documentos clasificados al sitio web WikiLeaks -la mayor de la historia de Estados Unidos-, lo que finalmente dio lugar a la condena por 20 cargos de Chelsea Manning por espionaje y otros cargos relacionados."

Manning subió a WikiLeaks documentos clasificados relativos a las guerras de Irak y Afganistán, así como un vídeo, apodado "Asesinato colateral", tomado desde un helicóptero militar. El vídeo muestra a soldados en un helicóptero militar estadounidense abatiendo a presuntos insurgentes que, según se supo más tarde, eran civiles.

Manning fue acusado en 2012 por filtrar cientos de miles de documentos a WikiLeaks mientras estaba en el Ejército. Se declaró culpable de algunos de los cargos en 2013, y fue declarado culpable de otros cargos ese año -aunque no del cargo más grave de ayuda al enemigo a sabiendas-.

La pena de prisión de Manning fue commutada por el entonces presidente Barack Obama en enero de 2017. No está claro cuál era el papel exacto de McGonigal ni qué pruebas había acumulado en el caso contra Manning.

McGonigal y la "Operación Historias Fantasma"

Una biografía ya eliminada de McGonigal declaraba que "fue uno de los Agentes de Caso originales en la investigación de contrainteligencia de los Rusos Ilegales de Nueva York retirada en 2010, titulada Historias Fantasma."

Este esfuerzo de espionaje ruso -que inspiró la serie de FX The Americans- fue desenterrado por el FBI, pero pronto resultó en que todos los "Ilegales" fueron deportados en un intercambio de prisioneros en lugar de pasar mucho tiempo en una prisión estadounidense.

El FBI más tarde dijo que "nuestro caso contra los operativos del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) -apodado Operación Historias Fantasma- se prolongó durante más de una década."

"Nuestros agentes y analistas observaron a los agentes encubiertos mientras se establecían en Estados Unidos (algunos utilizando identidades robadas) y llevaban vidas aparentemente normales: se casaban, compraban casas, criaban hijos y se asimilaban a la sociedad estadounidense", declaró el FBI .

El Departamento de Justicia anunció en junio de 2010 que había detenido y acusado a numerosos "ilegales" por trabajar para la inteligencia rusa. Al mes siguiente, los rusos fueron expulsados de EE.UU. en un intercambio de prisioneros con Rusia.

La explosión del vuelo 800 de TWA

El comunicado de prensa del FBI en el que se anunciaba el ascenso de McGonigal en octubre de 2016 señalaba que había "trabajado en la investigación del Vuelo 800 de TWA". El abogado defensor de McGonigal dijo a los tribunales que McGonigal había "investigado varios casos de alto perfil, incluida la explosión del vuelo 800 de TWA" y que "formó parte de la investigación de ocho meses, que incluyó 244 entrevistas a testigos presenciales y más de 2000 horas de trabajo."

El analista de la CIA Randolph Tauss, que ayudó a dirigir la investigación, escribió posteriormente sobre ella en extenso, diciendo: "El accidente del vuelo 800 de TWA desencadenó la investigación de catástrofes aéreas más amplia, compleja y costosa de la historia de Estados Unidos. Si el accidente hubiera sido el resultado de terrorismo patrocinado por el Estado, habría sido considerado un acto de guerra."

"Los investigadores del FBI y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se centraron casi inmediatamente en tres posibles causas: una bomba, un misil o un fallo mecánico", escribió el analista de la CIA. "La teoría del misil parecía particularmente plausible debido a los informes de docenas de testigos oculares en la zona de Long Island que (...) recordaban haber visto algo parecido a una bengala o fuegos artificiales ascender y culminar en una explosión."

Tauss argumentó: "Tras ocho meses de trabajo, los analistas concluyeron con seguridad y plena fundamentación que los testigos presenciales no habían visto un misil".

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte finalmente determinó que "la causa probable del accidente del vuelo 800 de TWA fue una explosión del depósito de combustible del ala central, resultante de la ignición de la mezcla inflamable de combustible y aire del depósito."

McGonigal investiga a Al-Qaeda antes y después del 11-S

La nota de prensa del FBI en la que se anunciaba su ascenso en octubre de 2016 decía McGonigal había "investigado los atentados terroristas de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia, e investigó el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001."

El abogado defensor de McGonigal argumentó de forma similar que McGonigal "también sirvió como miembro del Equipo de Despliegue Rápido del FBI en Dar es Salaam para investigar los atentados terroristas de 1998 contra las embajadas de EE.UU. en Tanzania y Kenia en 1998" y que "tras participar en la investigación de los atentados del 11 de septiembre, McGonigal se unió a una brigada de investigación que se centraba en las amenazas terroristas internacionales en la zona de Nueva York".

Continúa el escrutinio de McGonigal y su trabajo

Incluso después de sus condenas en 2023 y 2024, el zar del armamento del Departamento de Justicia, Ed Martin, envió una carta en mayo al abogado de McGonigal, solicitando una entrevista con el funcionario del FBI caído en desgracia sobre "información [que] ha llegado a conocimiento de mi oficina", según The New York Post.

La carta de Martin también señalaba que McGonigal había sido condenado por "falsificación de registros, declaraciones falsas, conspiración para violar sanciones estadounidenses y conspiración para cometer blanqueo de dinero", según The Federalist, y Martin afirmaba que la nueva información que había recibido "nos obliga a entrevistar al Sr. McGonigal".

El informe de vigilancia del DOJ -junto con la profunda participación de McGonigal en algunas de las investigaciones más importantes de la nación en las últimas décadas- probablemente dará a Martin y a otros mucho más que escudriñar.

© Just The News