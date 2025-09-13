33 horas: cómo una fatídica publicación de fotos llevó a la rápida captura del asesino de Charlie Kirk

Publicado por John Solomon 13 de septiembre, 2025

El FBI y las fuerzas de seguridad locales tienen un historial de persecuciones de asesinos que demuestra que el calendario de detenciones suele ser impredecible. Se tardó cinco días en capturar a Luigi Mangione tras asesinar a tiros al CEO de United Health Care a las puertas de un hotel de Manhattan, y casi el mismo tiempo en detener a los hermanos Tsarnaev tras el atentado de la maratón de Boston.

El unabomber, Ted Kaczynski, estuvo libre durante 17 años y 314 días antes de su captura en 1996, mientras que el terrorista del Centennial Park, Eric Rudolph, fue arrestado seis años y 10 meses después de detonar una bomba que empañó los Juegos Olímpicos de Verano de 1996, sólo unos meses después de la captura de Kaczynski.

Aquellas cacerías de referencia resaltan la extraordinaria rapidez con la que las autoridades de Utah y el FBI se apresuraron a partir de unas pocas pruebas encontradas en la azotea de un edificio universitario hasta la captura de Tyler Robinson en apenas 33 horas después de que el activista conservador Charlie Kirk fue abatido por la bala de un asesino durante un acto universitario al aire libre el miércoles.

"Se trata de una línea de tiempo de investigación extraordinaria y la gente debería recordar que esta tragedia no formaba parte de un programa de crímenes de televisión guionizado de una hora de duración, y sin embargo se llevó a una conclusión lógica en un periodo de tiempo de 48 horas", dijo el viernes por la noche a Just the News el director ejecutivo adjunto del FBI retirado Chris Piehota.

Piehota y otros expertos en aplicación de la ley atribuyeron a la insistencia del director del FBI Kash Patel en divulgar fotos de las grabaciones de seguridad del presunto asesino - mucho antes de que la policía tuviera una pista de su identidad - como el eje que aprovechó el poder del crowdsourcing público para resolver el caso.

"La rapidez con la que la investigación avanzó desde el ataque hasta la detención demostró lo que muchos de nosotros, antiguos y actuales agentes de la ley, creemos: que las fuerzas del orden necesitan evolucionar hacia un uso avanzado de la ciudadanía como multiplicador de la fuerza", declaró el agente especial retirado del FBI Jonathan Gilliam a Just the News.

Los agentes del FBI sobre el terreno en Utah habían extraído fotos utilizables de Robinson de las grabaciones de seguridad y las retuvieron durante aproximadamente medio día antes de que Patel se enterara de su existencia y ordenara hacerlas públicas a mediados del jueves.

Menos de 12 horas y 11.000 pistas públicas después, el padre de Robinson entregó a su hijo.

Los expertos señalaron que la decisión requería decidir en contra de la mentalidad policial histórica, que a menudo evita hacer públicas las fotos en las primeras fases de una investigación por miedo a desengañar al sospechoso.

"Esta endogamia institucional se deriva de la falta de confianza que las fuerzas del orden tienen en la población general, y aunque esa falta de confianza tiene un sólido fundamento válido, en investigaciones sensibles al tiempo como la de Charlie Kirk, el viejo camino es el equivocado", dijo Gilliam.

Piehota se mostró de acuerdo: "La decisión del director del FBI de liberar las imágenes digitales al público aceleró la investigación y llevó a la identificación, entrega y detención preventiva del sospechoso del tiroteo."

Gilliam dijo que algunos miembros de la nueva generación de ejecutivos policiales están empezando a darse cuenta de que el crowdsourcing puede crear un ejército masivo de detectives más rápido de lo que un sospechoso puede encontrar una ruta de escape por la que pasar desapercibido.

"En la última década, la tecnología y el intercambio de información han avanzado exponencialmente hasta el punto de que una sola imagen puede ser vista y difundida por millones de personas en cuestión de segundos", señaló. "Sin embargo, las fuerzas del orden no han conseguido evolucionar hacia un sistema ágil que utilice este avance tecnológico".

"No hay razón para que el público deba esperar días para la difusión de pruebas identificables en una emergencia crítica y urgente como la de un asesino deambulando por las calles de una ciudad", añadió.

Los expertos en aplicación de la ley también elogiaron la forma en que múltiples equipos de policía trabajaron juntos a la perfección, desde el FBI y el DOJ en Washington hasta la policía estatal de Utah y las oficinas locales del sheriff y de la policía universitaria.

La rápida detención de Robinson es "una hazaña notable que puso de relieve el liderazgo, el enfoque de la misión y la capacidad de investigación de nuestra comunidad policial", declaró Piehota.

He aquí algunos de los acontecimientos clave de ese cronograma de 33 horas.

Miércoles, 10 de septiembre de 2025:

2:23 pm ET - Charlie Kirk recibe un disparo en la Universidad de Utah Valley .

- Charlie Kirk recibe un disparo en la . 4:08 pm ET - Just the News es el primero en informar de que Kirk ha muerto en un hospital.

- es el primero en informar de que Kirk ha muerto en un hospital. 6:30 pm ET- La policía de Utah y el FBI celebran la primera rueda de prensa sobre la muerte de Kirk

Jueves, 11 de septiembre de 2025:

11:00 am ET - El director Patel se entera de las pruebas fotográficas y ordena su publicación.

- El director Patel se entera de las pruebas fotográficas y ordena su publicación. 11:58 am ET - El FBI publica las primeras fotos del presunto tirador

- El FBI publica las primeras fotos del presunto tirador 9:50 pm ET - El gobernador Spencer Cox da una rueda de prensa poniendo al día sobre el presunto tirador

- El gobernador da una rueda de prensa poniendo al día sobre el presunto tirador 9:59 pm ET - El FBI publica un vídeo del tirador huyendo

- El FBI publica un vídeo del tirador huyendo Medianoche ET - US Marshals apresan a Robinson en el oeste de Utah después de que su padre y el ministro de la juventud en contacto con las autoridades.

Viernes, 12 de Septiembre, 2025

7:52 am ET - Fuentes confirman a Just the News que el sospechoso está bajo custodia

- Fuentes confirman a que el sospechoso está bajo custodia 8:06 am ET - El presidente Donald Trump confirma la captura de un sospechoso durante una entrevista en Fox News.

- El presidente confirma la captura de un sospechoso durante una entrevista en Fox News. 10:03 am ET - El gobernador de Utah, Spencer Cox, ofrece una rueda de prensa anunciando la captura de Robinson.

© Just The News